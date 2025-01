Kenya : assouplissement des conditions de voyage pour les Africains

Les visiteurs de la plupart des pays africains ont actuellement besoin d'une autorisation préalable pour se rendre au Kenya. Le pays permettra, prochainement, aux citoyens de presque tous les pays africains de se rendre sans avoir besoin d'autorisation préalable, selon une nouvelle directive du cabinet.

L'année dernière, le Kenya a introduit une politique de « sans visa » qui obligeait la plupart des visiteurs à demander une autorisation en ligne avant de quitter leur pays.

Mais l'introduction de l'autorisation de voyage électronique (ETA), qui a remplacé l'obligation de visa pour tous les visiteurs, a été critiquée comme un « visa sous un autre nom ».

Mardi, un communiqué du cabinet a déclaré que l'ETA serait abandonnée pour « tous les pays africains à l'exception de la Somalie et de la Libye - en raison de problèmes de sécurité ».

Il a déclaré que cela faisait partie des « efforts visant à soutenir les politiques de ciel ouvert et la croissance du tourisme » et à « promouvoir l'intégration régionale et faciliter les voyages à travers le continent ».

Malgré l'introduction de l'ETA, le Kenya s'en sort moins bien dans le dernier classement de son ouverture aux visiteurs, perdant 17 places pour se classer 46e sur 54 pays dans l'indice d'ouverture des visas en Afrique 2024.

Plusieurs pays africains ont essayé d'assouplir les conditions de voyage pour les visiteurs d'autres pays du continent ces dernières années, des études montrant qu'il est souvent plus facile pour les citoyens des pays occidentaux de se rendre au pays.

Plus tôt cette année, le Ghana a déclaré que tous les détenteurs de passeports africains pourraient désormais se rendre au pays sans avoir besoin de visa. Les visiteurs africains au Rwanda n'ont pas non plus besoin de visa pour entrer dans le pays.

La mesure visant à faciliter les déplacements à l'intérieur du continent est également promue par l'Union africaine (UA).

Dans le cadre du système mis à jour, les citoyens de la plupart des pays africains seront autorisés à entrer au Kenya et à y séjourner sans ETA pendant une période allant jusqu'à deux mois.

Les membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui comprennent l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, peuvent toutefois rester jusqu'à six mois conformément à la politique du bloc.

Le Kenya a également déclaré qu'il introduirait un processus amélioré « permettant aux voyageurs de recevoir une approbation instantanée » et un délai de traitement maximal de 72 heures.

On ne sait pas encore quand cela entrera en vigueur. Plusieurs ministères ont été chargés de proposer des lignes directrices d'ici une semaine pour améliorer « l'expérience des voyageurs dans tous les aéroports kenyans », selon le communiqué du cabinet.

Avant l'introduction de l'ETA, les visiteurs de plus de 40 pays, dont plusieurs d'Afrique, pouvaient arriver au Kenya, obtenir un tampon sur leur passeport et entrer sans rien payer.

Tous les voyageurs doivent désormais demander et payer un ETA au moins trois jours avant leur voyage au Kenya, à moins qu'ils ne soient citoyens d'un pays exempté.

Les frais d'ETA sont de 30 $ (24 £) et sont valables 90 jours.

Cette politique a été critiquée, certains notant qu'elle pourrait rendre plus difficile l'entrée des visiteurs potentiels dans le pays.

Le Kenya a indiqué que l'introduction du nouveau système comportait un élément de sécurité, le porte-parole du gouvernement ayant déclaré à la BBC l'année dernière qu'il était nécessaire pour contrôler les voyageurs.

Le pays a été pris pour cible par les militants djihadistes d'al-Shabab de la Somalie voisine lors de plusieurs attaques notoires.

Mardi, le gouvernement a annoncé qu'il allait également introduire un système qui améliorerait « le pré-contrôle, renforcerait la sécurité et rationaliserait le traitement des passagers aux points d'entrée ».