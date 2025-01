Gaza : le Pape François prie pour un cessez-le-feu

Le pape François a déclaré avoir eu un entretien téléphonique avec la paroisse catholique de Gaza.

Le souverain pontife a pris des nouvelles des personnes déplacées. Ces deniers profitent de l'accalmie offerte par le cessez-le-feu en vigueur depuis quelques jours dans le conflit qui oppose Israël au Hamas au cœur de l'enclave palestinienne.

Ce temps de répit a permis l'acheminement de l'aide d'urgence, vers les populations qui souffraient déjà de malnutrition, comme rapporté par les services humanitaires.

Un compte-rendu que le Pontife a raconté aux milliers de fidèles rassemblés dans la salle Paul VI au Vatican lors de l’audience générale mercredi matin.

"Hier, j'ai appelé, comme je le fais chaque jour, la paroisse de Gaza. Ils étaient heureux. Il y a 600 personnes là-bas, dans la paroisse et dans le collège, et ils m'ont dit : "Aujourd'hui, nous avons mangé des lentilles avec du poulet." C'est une chose importante, car ces derniers temps, ils n'étaient pas habitués à cela et ils se contentaient de préparer des légumes, quelque chose de simple. Ils étaient heureux. Mais prions pour Gaza, pour la paix. Là-bas, en effet, et dans d'autres parties du monde." A déclaré le Pape François devant les fidèles du Vatican.

Le Pape faisait référence à l'église de la Sainte Famille à Gaza, dirigée par le père argentin Gabriel Romanelli et le père égyptien Yusuf Asad.

L'église est très proche du quartier de Jabalia, qui a subi de lourds bombardements de l'armée israélienne.