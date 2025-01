Enlevé dans l'extrême sud de l'Algérie, l'espagnol Navarro est libre

Gilbert Navarro est libre. L’espagnol enlevé le sud de l'Algérie la semaine dernière a été remis aux autorités de son pays mercredi par Alger. Les circonstances de son kidnapping non pas été élucidées.

Pour les médias espagnols, il avait été capturé dans le sud de l'Algérie et emmené au Mali par le groupe État islamique dans le Grand Sahara.

Navarro est apparu en bonne santé et a remercié les personnes rassemblées lors d'une conférence de presse au ministère algérien des affaires étrangère.

« Je suis encore en état de choc et il me faudra quelques jours pour retrouver le calme et la tranquillité dont j'ai vraiment besoin. En tout cas, je vous remercie tous. Je me suis sentie très bien accueillie et très aimée, et cela me touche au cœur », a déclaré l'espagnol.

Le Front de libération de l'Azawad (FLA), une coalition de groupes armés séparatistes dans le nord du Mali dit avoir obtenu sa libération. Et affirme que l’espagnol a été enlevé le 17 janvier une « mafia transnationale », sans plus.