RDC : plus de 600 miliciens d'un groupe rebelle déposent les armes

En République démocratique du Congo, plus de 600 miliciens, membres du "groupe d'auto-défense Zaïre", ont déposé les armes.

Un acte que les Nations unies qualifient de lueur d'espoir dans la province de l'Ituri. Il s'agit d'une région meurtrie par l'insécurité depuis 8 ans. C'est le début d'un vaste programme de démobilisation et de réintégration selon la MONUSCO.

"Nos collègues de maintien de la paix de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo rapportent que plus de 600 combattants du groupe armé Zaïre ont déposé les armes. Cela s'est produit à Mabanga, dans le territoire de Djugu, dans la province de l’Ituri. Lors d’une cérémonie tenue récemment à Bunia, plus de 85 armes et munitions ont également été remises à la Mission. Ce développement, soutenu par nos collègues de maintien de la paix et le gouvernement de la RDC, constitue une première étape vers la réintégration des anciens combattants, y compris des femmes et des jeunes, dans la vie civile. Ils reçoivent un soutien pour des projets agricoles, des activités génératrices de revenus et des programmes de relance communautaire", a déclaré, Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général, Nations unies.

Durant ces 20 dernières années, plus de 4 600 combattants ont été démobilisés par la MONUSCO.