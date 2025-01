Afrique du Sud : des mineurs refont surface après une opération de la police

Les équipes de secours ont sortis des mineurs piégés dans une mine près de Stilfontein.

Plus d'une centaine de mineurs auraient succombé à la faim ou à la déshydratation. 24 corps ont été extraits et 37 personnes ont été sortis de la mine d'or de Buffelsfontein, depuis vendredi. Cependant, le nombre exact de mineurs toujours sous terre reste inconnu. Cependant, pour les organisations civiques et les groupes représentant les mineurs plus de 500 personnes se trouveraient encore sous terre, beaucoup étant malades et affamés.

Selon, Mannas Fourie, directeur général du service des mines et du sauvetage, les sauveteurs ont été confrontés à des difficultés dans cette « opération dangereuse » en raison de problèmes d'équipement. Il a toutefois précisé qu'ils continueraient à travailler jusque tard dans la nuit après avoir secouru 35 personnes jusqu'à présent.

La mine située au sud-ouest de Johannesburg, est le théâtre d'une confrontation tendue depuis novembre. Cette situation oppose la police, les mineurs, et les membres de la communauté locale. Les tensions ont éclaté après que les autorités ont lancé une opération visant à contraindre les mineurs à quitter le site.

Les proches des mineurs rapportent que certains d’entre eux sont piégés sous terre depuis le mois de juillet. Dans ce contexte de crise prolongée, des ONG ont remporté une bataille juridique obligeant les autorités à l’envoi de nourriture, d’eau et de médicaments aux mineurs. Elles affirment qu'une opération de sauvetage digne de ce nom aurait dû être lancée il y a plusieurs mois.