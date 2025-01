Exportations d'armes françaises vers l'Afrique en 2024

Un récent rapport annuel du Ministère des Armées français a mis en lumière le volume des exportations d'armement vers le continent africain. Le rapport révèle que le Maroc se positionne comme le principal client, suivi du Sénégal.

Cette situation soulève des questions quant à l'impact du retrait annoncé des troupes françaises de certaines régions d'Afrique sur ces exportations.

L'analyse du rapport indique que les chiffres présentés concernent les livraisons effectuées en 2023. La forte demande sénégalaise s'explique en partie par la présence continue de la marine française dans le Golfe de Guinée.

Cette présence militaire permet de lutter contre différents trafics, notamment la pêche illégale, et justifie, selon les experts, la poursuite des ventes d'équipements militaires à ce pays. L'acquisition récente de trois patrouilleurs OPV 58 par le Sénégal illustre cet engagement dans la sécurisation de ses côtes.

Par ailleurs, le rapport mentionne d'importantes commandes angolaises, d'une valeur de 400 millions d'euros. Ces acquisitions, similaires à celles du Sénégal, visent à renforcer la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée. Elles incluent des corvettes, des patrouilleurs, des trimarans et des bâtiments de débarquement, et s’inscrivent dans une collaboration régionale plus large, notamment à travers l’exercice militaire Grand African Nemo.

L’analyse souligne l'importance de la coopération interrégionale dans le domaine de la sécurité maritime pour justifier ces ventes.