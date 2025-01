Affaire des pots de vins : Trump jugé coupable, mais pas sanctionné

Le président élu Donald Trump a été condamné vendredi dans l'affaire de l'argent du silence, mais le juge a refusé d'imposer une quelconque sanction, un résultat qui cimente sa condamnation tout en le libérant de la menace d'une peine de prison ou d'une amende.

Le jugement sans sanction marque la fin tranquille d'une affaire extraordinaire qui a pour la première fois placé un ancien président et candidat majeur à la présidence devant un tribunal en tant qu'accusé pénal. Cette affaire est la seule des quatre inculpations pénales à avoir été jugée et peut-être la seule à l'être un jour.

Le juge de Manhattan Juan M. Merchan aurait pu condamner le républicain de 78 ans à une peine allant jusqu'à quatre ans de prison. Au lieu de cela, il a choisi une peine qui a contourné les questions constitutionnelles épineuses en mettant fin à l'affaire, mais a assuré que Trump deviendrait la première personne reconnue coupable d'un crime à assumer la présidence.

Contrairement à son procès de l’an dernier, lorsque Trump avait amené des alliés au tribunal et s’était adressé aux journalistes qui attendaient à l’extérieur du tribunal, l’ancien président n’est pas apparu en personne vendredi, mais a fait une brève apparition virtuelle depuis son domicile de Palm Beach, en Floride.

Trump, vêtu d’un costume sombre et assis à côté de l’un de ses avocats avec un drapeau américain en arrière-plan, est apparu sur un écran vidéo alors qu’il insistait à nouveau sur le fait qu’il n’avait commis aucun crime.

« C’est une chasse aux sorcières politique. Cela a été fait pour nuire à ma réputation afin que je perde l’élection, et évidemment, cela n’a pas fonctionné », a déclaré Trump.

Trump a qualifié l’affaire d’« armement du gouvernement » et d’« embarras pour New York ».

La condamnation de Trump à une libération sans condition met fin à une affaire qui a brisé les normes et qui a vu l’ancien et le futur président accusés de 34 crimes, jugés pendant près de deux mois et condamnés par un jury pour tous les chefs d’accusation. Pourtant, le détour juridique – et les détails sordides dévoilés au tribunal d’un complot visant à enterrer les allégations de liaison – ne lui ont pas porté préjudice auprès des électeurs, qui l’ont élu pour un second mandat.

Merchan a déclaré que comme lorsqu’il fait face à n’importe quel autre accusé, il doit tenir compte de tous les facteurs aggravants avant d’imposer une peine, mais la protection juridique dont bénéficiera Trump en tant que président « est un facteur qui prime sur tous les autres ».

« Malgré l’étendue extraordinaire de ces protections juridiques, un pouvoir qu’elles ne confèrent pas est celui de ne pas effacer le verdict du jury », a déclaré Merchan.

Trump, s’adressant brièvement au tribunal par vidéo, a déclaré que son procès pénal et sa condamnation avaient « été une expérience très terrible » et a insisté sur le fait qu’il n’avait commis aucun crime.

Avant l’audience de vendredi, Merchan avait indiqué qu’il prévoyait la peine sans pénalité, appelée libération inconditionnelle, ce qui signifie qu’aucune peine de prison, aucune probation et aucune amende ne seraient imposées.

Les procureurs ont déclaré vendredi qu’ils soutenaient une peine sans pénalité, mais ils ont critiqué les attaques de Trump contre le système judiciaire tout au long et après l’affaire.

« L’ancien et futur président des États-Unis s’est engagé dans une campagne coordonnée pour saper sa légitimité », a déclaré le procureur Joshua Steinglass.

Plutôt que de montrer des remords, Trump a « suscité du dédain » pour le verdict du jury et le système de justice pénale, a déclaré Steinglass, et ses appels à des représailles contre les personnes impliquées dans l’affaire, notamment en demandant que le juge soit "a causé des dommages durables à la perception publique du système de justice pénale et a mis les fonctionnaires du tribunal en danger".

Lors de son arrivée à son domicile de Mar-a-Lago, l'ancien président était assis avec son avocat Todd Blanche, qu'il a choisi pour occuper le poste de deuxième plus haut fonctionnaire du ministère de la Justice dans sa nouvelle administration.

"Les électeurs américains ont eu l'occasion de voir et de décider par eux-mêmes si c'était le genre d'affaire qui aurait dû être portée. Et ils ont décidé", a déclaré Blanche. "Et c'est pourquoi dans 10 jours, le président Trump va assumer la fonction de président des États-Unis".

Avant l'audience, une poignée de partisans et de critiques de Trump se sont rassemblés à l'extérieur. Un groupe tenait une banderole sur laquelle était écrit : "Trump est coupable". L'autre en tenait une sur laquelle était écrit : "Arrêtez les conspirations partisanes" et "Arrêtez la chasse aux sorcières politique".

L'affaire de pot-de-vin accuse Trump d'avoir falsifié les registres de son entreprise pour dissimuler un pot-de-vin de 130 000 dollars versé à l'actrice porno Stormy Daniels. Elle a été payée, à la fin de la campagne de Trump en 2016, pour ne pas révéler au public une relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue entre eux une décennie plus tôt. Il affirme qu'il ne s'est rien passé de sexuel entre eux et il soutient que ses adversaires politiques ont monté une fausse accusation pour tenter de lui nuire.

"Je n'ai jamais falsifié les registres de son entreprise. C'est une accusation fausse et inventée", a écrit le président élu républicain sur sa plateforme Truth Social la semaine dernière. Le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, dont le bureau a porté les accusations, est un démocrate.

Le bureau de Bragg a déclaré dans un dossier judiciaire lundi que Trump avait commis "des infractions graves qui ont causé un préjudice considérable au caractère sacré du processus électoral et à l'intégrité du marché financier de New York".

Bien que les accusations spécifiques concernaient des chèques et des registres, l'ONU