Un quart des espèces d'eau douce menacé par l'action de l'homme

Les environnements d'eau douce tels que les rivières, les lacs, les étangs et les ruisseaux sont des espaces magnifiques, appréciés et exploités par les humains à parts égales.

Presque toutes les grandes rivières d'Amérique du Nord et d'Europe ont été fortement modifiées par les activités humaines, notamment par la construction de vastes barrages pour l'hydroélectricité et de réservoirs.

Des chercheurs ont découvert que, parmi les 23 500 espèces étudiées dans un article publié dans la revue Nature Journal, près d'un quart sont menacées d'extinction, classées comme vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction.

C'est la première fois que des chercheurs évaluent les espèces d'eau douce, alors que les études précédentes se concentraient sur les groupes d'animaux terrestres, notamment les oiseaux, les mammifères et les reptiles.

Ian Harrison, coprésident du Comité pour la conservation de l'eau douce et co-auteur de l'article, déclare : « L'article montre clairement que les niveaux de menace pour les espèces d'eau douce sont très élevés : près d'un quart, soit 24 %, des espèces d'eau douce mesurées dans cette étude sont menacées d'extinction. Et comme je le dis, c'est un nombre très élevé. Nous savons depuis longtemps que les espèces d'eau douce sont proportionnellement plus menacées que les espèces marines et terrestres en raison de l'ampleur des menaces et du fait que ces menaces se propagent le long des cours d'eau. »

Les écosystèmes d'eau douce sont particulièrement vulnérables en raison de leur proximité avec les humains, contrairement à l'immensité des océans.

L'interconnectivité des systèmes d'eau douce est un autre facteur majeur : par exemple, la pollution en amont peut se propager rapidement le long d'une rivière.

L'eau douce subit également des pressions liées à son extraction pour l'agriculture, l'eau potable humaine et l'introduction d'espèces invasives.

La pollution est un autre problème majeur pour les 23 500 espèces, notamment les libellules, les poissons et les crabes, qui dépendent des écosystèmes d'eau douce.

Cependant, la situation pourrait être encore plus grave que ne le suggèrent les recherches, selon Harrison.

« Ce chiffre est déjà suffisamment inquiétant : un quart des espèces menacées d'extinction. Mais en plus de cela, nous savons qu'environ 23 % des espèces examinées sont en manque de données. Cela signifie que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour déterminer précisément leur niveau de menace. Mais il est probable qu'une bonne partie d'entre elles soient menacées. Sur la base des autres informations dont nous disposons, si 25 % des espèces connues sont menacées, nous pouvons supposer qu'environ un quart des espèces manquant de données le sont également. Donc, le nombre d'espèces menacées est probablement plus élevé que ce que nous savons réellement », explique Harrison.

Les projets de barrages peuvent également avoir des effets dévastateurs sur les espèces locales d'eau douce en limitant l'accès aux sites de frai et en séparant les populations, ce qui restreint les possibilités de reproduction.

« Lorsque vous installez un barrage, la chose la plus évidente est que vous fragmentez le flux. Cela signifie que tout ce qui se déplace en amont ou en aval de la rivière ne peut plus le faire. Ainsi, les espèces migratrices ne peuvent plus atteindre leurs sites de frai, par exemple. Cela signifie également que vous fragmentez ces populations, de sorte que les populations en amont ne se mélangent plus avec celles en aval », explique Harrison.

Le changement climatique affecte également les écosystèmes d'eau douce, et les incendies de forêt ainsi que la déforestation ont causé des dévastations localisées dans des régions aussi diverses que l'Amazonie et l'Australie.

L'article rapporte que plus de la moitié des espèces menacées étudiées sont considérées comme affectées par la pollution, 39 % par les barrages et l'extraction d'eau, 37 % par les changements d'utilisation des terres et leurs effets associés à l'agriculture, et 28 % par les espèces invasives et les maladies.

Ces résultats soulignent la nécessité urgente de s'attaquer à ces menaces pour prévenir de nouvelles déclinaisons et pertes d'espèces, concluent les auteurs.

Harrison, qui étudie les écosystèmes d'eau douce depuis plus de deux décennies, admet que les conclusions sont déprimantes, mais il n'a pas perdu espoir.

« Eh bien, c'est bien sûr, très déprimant, mais je pense qu'on ne peut pas en conclure que c'est sans espoir. Et je ne pense pas que ce soit sans espoir. C'est très difficile, mais ce n'est pas sans espoir », dit-il.

Des initiatives comme le projet de restauration du saumon de Prairie Creek dans le parc national de Redwoods, en Californie, qui a transformé des terres agricoles en habitat pour le saumon, montrent les changements que les humains peuvent apporter pour inverser cette menace d'extinction.