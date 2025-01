Liban : le général Joseph Aoun élu président par le Parlement

Le chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun a été élu président du pays ce jeudi après plus de deux ans de blocage. La session de vote était la 13ᵉ tentative de l'assemblée législative d'élire un successeur à Michel Aoun, dont le mandat s'est achevé en octobre 2022.

Le vote a eu lieu quelques semaines après qu'un accord de cessez-le-feu a mis fin à un conflit de 14 mois entre Israël et le groupe militant libanais Hezbollah et au moment où les dirigeants libanais recherchent une aide internationale pour la reconstruction du pays.

Joseph Aoun, qui n'a aucun lien de parenté avec l'ancien président, était largement considéré comme le candidat préféré des États-Unis et de l'Arabie saoudite.

Le Hezbollah avait auparavant soutenu un autre candidat, Suleiman Frangieh, le chef d'un parti chrétien du nord du Liban qui entretient des liens étroits avec l'ancien président syrien Bashar Al Assad. Cependant, mercredi, Frangieh a annoncé qu'il se retirait de la course et qu'il soutenait Aoun, ouvrant ainsi la voie au chef de l'armée.

Lors du premier tour de scrutin, M. Aoun a obtenu 71 voix sur 128, mais n'a pas atteint la majorité des deux tiers nécessaire pour l'emporter haut la main. Parmi les autres, 37 législateurs ont voté blanc et 14 ont voté pour « la souveraineté et la constitution ». Au second tour, il a obtenu 99 voix sur 128 députés, mettant ainsi fin à un blocage de plus de deux ans, ce jeudi 9 janvier.

En vertu du système confessionnel de partage du pouvoir en vigueur au Liban, la présidence du pays est réservée à un chrétien maronite.

Le Liban était doté autrefois d'un système présidentiel mais les pouvoirs du chef de l'Etat ont été largement diminués à l'issue de la guerre civile (1975-1990), au profit du Conseil des ministres, présidé par un musulman sunnite.