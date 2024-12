Les Tchadiens attendent les résultats des Législatives

Les responsables électoraux au Tchad ont commencé à dépouiller les bulletins dimanche après une journée de vote pour les élections législatives et régionales.

Ces élections législatives sont les premières depuis plus d’une décennie au Tchad et surviennent quelques mois après que le chef de la junte, Mahamat Idriss Déby, a remporté une élection présidentielle contestée censée ramener la démocratie.

Déby a pris le pouvoir en 2021 après la mort de son père, Idriss Déby Itno, président de longue date ayant dirigé le pays pendant trois décennies.

L’opposition principale boycotte le scrutin de dimanche, accusant les autorités de ne pas garantir un processus électoral crédible.

Ce pays exportateur de pétrole, peuplé de 18 millions d’habitants, figure parmi les plus pauvres d’Afrique et n’a jamais connu de transfert de pouvoir libre et équitable depuis son indépendance de la France en 1960.

Ces élections marquent les premières dans les pays dirigés par des juntes de la région du Sahel africain dans le cadre d’un retour promis, mais retardé à la démocratie.

Au moins 8 millions d’électeurs sont inscrits pour élire 188 députés à la nouvelle Assemblée nationale de ce pays d’Afrique centrale.

Des représentants au niveau provincial et municipal seront également élus. Les résultats sont attendus dans environ deux semaines.

Plus de dix partis d’opposition, dont le principal parti Transformers dirigé par Succès Masra, boycottent le scrutin. Masra, qui est arrivé deuxième lors de la présidentielle, critique ces élections législatives ainsi que l’élection présidentielle, estimant qu’il s’agit d’une « mascarade » visant à permettre à Déby de maintenir au pouvoir une « dynastie ».

Masra a brièvement occupé le poste de Premier ministre plus tôt cette année après être revenu d’exil, avant de démissionner pour se présenter à la présidentielle.

Le scrutin de dimanche intervient à une période critique pour le Tchad, qui fait face à plusieurs défis sécuritaires, notamment les attaques de militants de Boko Haram dans la région du lac Tchad et la rupture de ses relations militaires de longue date avec la France, son principal allié.