RDC : la guerre qui dévaste l'est plonge Goma dans une tristesse

A alors que le monde se prépare à célébrer le Nouvel An 2025, une ambiance de tristesse et d'incertitude plane sur la ville de Goma, dans l'est de la République Démocratique du Congo.

Le conflit qui ravage la région depuis plusieurs mois a jeté une ombre sombre sur les festivités habituelles, et l'espoir d'un avenir meilleur semble s'éloigner. Le marché central de Goma, habituellement animé et coloré à l'approche du Nouvel An, est d'une tristesse palpable. Les étals sont presque vides, les vendeurs déçus et les clients se font rares. Les combats entre l'armée congolaise et le M23 se sont intensifiés ces derniers mois, menaçant la ville de Goma et plongeant ses habitants dans la peur.

Josephine Kahindo, mère de quatre enfants, témoigne de la difficulté à célébrer dans un contexte de guerre : les fêtes sont là, mais nous autres avons rien vu. Une fête durant la guerre, une fête avec plusieurs problèmes. Nous ne savons pas ce que nos enfants vont manger ni porter. Nous regardons juste d'autres personnes passer, mais nous ne savons rien des fêtes.

L'impact de la guerre sur l'économie locale est dévastateur. Les activités commerciales sont paralysées, les investissements gelés et les recettes fiscales du gouvernement diminuent drastiquement. Le manque à gagner est énorme, et cela risque d'avoir des conséquences dramatiques sur le développement de la région. Deogracias Bengehya, professeur d'économie , explique : ces produits vivriers se font rares avec la loi de l'offre et de la demande, la tendance de prix est de pouvoir augmenter et lorsque le prix augmente, c'est le pouvoir d'achat qui se détériore qui diminue. Non seulement cela, il y a aussi d'autres personnes qui vivent des petits commerces.

L'espoir d'une paix durable est le seul cadeau que les habitants de Goma souhaitent recevoir pour le Nouvel An. Le Secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a appelé le M23 et le Rwanda à la cessation des hostilités et au retrait de leurs positions en RDC lors d'un entretien téléphonique avec les deux chefs d'État.

Malgré les appels à la paix, l'incertitude persiste à Goma. Les habitants se préparent à un Nouvel An sous le signe de la peur et du manque, espérant que l'année 2025 apportera enfin la paix et la stabilité dans leur région.