Législatives au Tchad : Mahamat Idriss Déby a voté, l'opposition boycotte

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby, a voté dimanche lors des élections législatives et régionales marquant la fin d'une période de transition militaire de trois ans. Toutefois, l’opposition principale a boycotté ces élections, l’accusant de ne pas garantir un processus électoral crédible.

Après avoir voté dans un bureau de vote de N’Djamena, la capitale du Tchad, Déby a exhorté tous les électeurs inscrits à « sortir et voter en masse ». Ces élections législatives, qui se déroulent pour la première fois en plus de dix ans au Tchad, font suite à la victoire contestée de Déby lors de l’élection présidentielle de l’année précédente, visant à rétablir la démocratie dans le pays.

Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir en 2021 après la mort de son père, Idriss Déby Itno, qui avait dirigé le pays pendant trois décennies. Le Tchad, un pays de 18 millions d'habitants et producteur de pétrole, n'a pas connu de transfert de pouvoir libre et équitable depuis son indépendance de la France en 1960.

Ces élections législatives sont les premières du genre dans les pays de la région du Sahel, dirigés par des juntes militaires, à tenir une promesse de retour à la démocratie, bien que retardée.

Avec plus de huit millions d’électeurs inscrits, les Tchadiens sont appelés à élire 188 députés pour leur nouvelle Assemblée nationale. Des représentants au niveau provincial et municipal seront également choisis.

Cependant, plus de dix partis d'opposition, dont le principal parti Transformers, ont décidé de boycotter les élections.

Ce parti, dirigé par Succes Masra, qui avait terminé deuxième lors de l’élection présidentielle, critique non seulement ce scrutin législatif mais aussi la présidentielle, qualifiée de "comédie" et de manœuvre pour permettre à Déby de rester au pouvoir et de poursuivre une "dynastie".