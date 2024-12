Crash aérien en Corée du Sud : au moins 122 morts confirmés

Un crash aérien d’une ampleur tragique a eu lieu ce dimanche matin à Muan, en Corée du Sud.

Un avion de la compagnie Jeju Air, transportant 181 passagers, s’est écrasé lors de l’atterrissage, entraînant la mort d’au moins 122 personnes, selon les autorités locales.

L’accident s’est produit à 9 h 03, heure locale, lorsque l’appareil a dérapé sur la piste et percuté une barrière en béton. Selon Lee Jeong-hyeon, chef de la caserne des pompiers de Muan, « nous supposons que la cause de l'accident est une collision avec un oiseau ou une détérioration des conditions météorologiques et la cause exacte sera déterminée par une enquête médico-légale et conjointe. »

Deux membres d’équipage ont été extraits de l’épave, blessés mais conscients. Les secours ont mobilisé 32 camions de pompiers et plusieurs hélicoptères pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré après l’impact.

Lors d’une conférence de presse tenue à Gimpo, Kim E-bae, PDG de Jeju Air, a exprimé ses excuses :

« Tout d'abord, je m'incline pour présenter mes excuses à tous ceux qui ont chéri Jeju Air. Avant tout, je tiens à présenter mes excuses et mes condoléances les plus sincères aux personnes qui ont perdu la vie dans l'accident et à leurs familles. »

Cet accident est l’un des plus meurtriers en Corée du Sud depuis 1997, où un crash à Guam avait fait 228 victimes. L’incident relance les débats sur la sécurité aérienne, notamment face aux risques croissants liés aux conditions météorologiques extrêmes.