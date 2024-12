L'Egypte et la Jordanie lancent des initiatives régionales pour soutenir la Syrie

Les ministres des Affaires étrangères égyptien et jordanien, Badr Abdelatty et Ayman Safadi, ont réaffirmé leur soutien à la Syrie, appelant au respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale. Ils ont souligné l’importance des initiatives régionales et d’une coordination internationale pour une reconstruction menée par les Syriens via un processus politique inclusif garantissant les droits du peuple.

M. Safadi, de retour d’une visite en Syrie, a informé M. Abdelatty de ses discussions avec Ahmad al-Shara, dirigeant de facto syrien. Ces échanges ont porté sur la transition politique et les enjeux de sécurité régionale. M. Safadi a condamné une récente incursion israélienne, réitéré l’engagement de la Jordanie à sécuriser ses frontières et encouragé une mobilisation régionale pour soutenir les nouvelles autorités syriennes.

En parallèle, M. Abdelatty a discuté avec son homologue saoudien, Faisal bin Farhan, de la situation syrienne, insistant sur la nécessité d’un processus inclusif pour stabiliser le pays.

Ces initiatives régionales interviennent alors qu’une offensive du groupe Hayat Tahrir al-Sham a récemment renversé le régime de Bachar el-Assad en 12 jours.