Classement 2024 des Aéroports Africains

AirHelp a publié son classement 2024 des meilleurs et pires aéroports dans le monde, évaluant 239 aéroports de 69 pays selon trois critères essentiels : la ponctualité des vols, les avis clients, et l'expérience en matière de restauration et shopping. Parmi un vaste ensemble de 4,000 aéroports, seuls les plus fréquentés et populaires ont été retenus.

Le Top des Aéroports Africains

1.Aéroport international du Cap, Afrique du Sud (2e mondial)

L'aéroport du Cap s'impose comme le leader africain avec un score exceptionnel de 8,50, se classant 2e à l'échelle mondiale. Il se distingue par une performance ponctuelle de 8,6 et des avis clients très favorables à 8,4. Grâce à son infrastructure moderne et ses services efficaces, il sert de référence sur le continent.

2. Aéroport international de Johannesburg, Afrique du Sud (6e mondial)

L'aéroport de Johannesburg confirme la domination sud-africaine en se classant 6e mondial avec un score de 8,29. Il est apprécié pour ses opérations fluides et une satisfaction clientèle élevée à 8,3.

3. Aéroport Marrakesh Menara, Maroc (168e mondial)

Classé 3e sur le continent, l'aéroport de Marrakesh Menara a un score de 7,33. Bien que son rang mondial soit en deçà de ses homologues sud-africains, il se distingue par des avis clients solides, à 7,8.

4. Aéroport international du Caire, Égypte (201e mondial)

L'aéroport du Caire est 4e en Afrique mais 201e mondial, avec un score global de 7,16. Il obtient 7,8 en avis clients mais doit améliorer sa ponctualité, notée à 6,6, un aspect critique étant l'un des plus fréquentés d'Afrique.

5. Aéroport international Mohamed V de Casablanca, Maroc (214e mondial)

Suivant de près, avec un score de 7,05, l'aéroport de Casablanca partage des avis clients positifs (7,8) mais souffre d'une ponctualité faible à 6,6. Important portail vers l'Afrique du Nord, il fait face à des défis d'efficacité.

6. Aéroport international de Tunis Carthage, Tunisie (239e mondial)

Fermant la liste, l'aéroport de Tunis Carthage est au 239e rang mondial, avec un score de 5,35. Les performances en ponctualité (4,8) et avis clients (6,2) soulignent un besoin urgent d'améliorations de qualité et d'efficacité opérationnelle.

Cette analyse présente un panorama des aéroports africains, révélant aussi bien des réussites que des opportunités d'amélioration dans le secteur aérien du continent.