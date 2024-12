Pourquoi y a-t-il eu 67 morts lors des dons de charité au Nigeria ?

Au moins 67 personnes ont trouvé la mort la semaine dernière lors de trois événements caritatifs de Noël à travers le Nigeria, dont beaucoup d'enfants. Les familles sont aux prises avec la pire crise du coût de la vie que le pays ait connue depuis une génération.

Au moins 35 enfants ont été tués mercredi dans l'État d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. Et samedi, 22 personnes sont mortes dans l'État d'Anambra, dans le sud-est, tandis que 10 autres sont mortes dans la capitale, Abuja, où plus de 1 000 personnes s'étaient rassemblées dans une église pour recevoir des vêtements et de la nourriture.

Voici pourquoi les habitants du pays le plus peuplé d'Afrique risquent leur vie pour faire des dons pendant les fêtes.

L'inflation atteint son plus haut niveau depuis 28 ans

« Il y a la faim dans ce Nigeria. Chaque Nigérian a besoin de nourriture », a déclaré une femme en larmes à la télévision locale Arise après la bousculade d'Abuja.

La crise économique est imputée aux politiques du gouvernement visant à économiser de l'argent et à attirer les investisseurs, qui ont contribué à faire grimper le taux d'inflation à 34,6 %, son plus haut niveau depuis 28 ans. Pendant ce temps, la monnaie naira se déprécie à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar.

Au moins 63 % des plus de 210 millions d’habitants du Nigeria sont pauvres, selon le bureau des statistiques du gouvernement. Le gouvernement a du mal à créer des emplois. Et lorsque les gens se rassemblent pour protester contre les difficultés, les forces de sécurité sont promptes à réprimer. En août, plus de 20 personnes ont été abattues par les forces de sécurité lors de manifestations nationales.

« Le Nigérian moyen a vu la nourriture lui échapper », a déclaré Cheta Nwanze, associé directeur du cabinet de recherche SBM Intelligence basé à Lagos. En 2022, le cabinet a constaté qu’environ 97 % des Nigérians consacraient jusqu’à 63 % de leurs revenus à la nourriture, mais cette part a dû augmenter depuis lors, a-t-il déclaré.

Certaines des personnes décédées à Abuja avaient attendu toute la nuit devant l’église par temps froid pour avoir la chance d’entrer tôt, selon Loveth Inyang, un témoin qui a sauvé un bébé de la cohue.

La sécurité est également coûteuse

Les bousculades meurtrières ne sont pas une nouveauté au Nigeria et sont souvent causées par le non-respect des mesures de sécurité publique. Mais les analystes affirment que le désespoir des gens de survivre rend le contrôle des foules plus difficile.

Les témoignages de témoins et de policiers à Abuja et Anambra ont montré que les bousculades se sont produites avant le début des événements, alors que les gens essayaient de sécuriser des positions de choix.

À Abuja, l'église a été obligée d'annuler l'événement, laissant des sacs de riz et des vêtements à l'intérieur.

Les organisateurs de tels événements caritatifs ne considèrent souvent pas la sécurité comme une priorité, a déclaré Ademola Adetuberu, qui dirige la société de sécurité Barricade Executive Protection basée à Abuja.

Entre-temps, le nombre d'événements augmente alors que les philanthropes et les organisations tentent de répondre à la demande croissante de nourriture.

« Si les organisateurs de tels événements réfléchissent davantage, font appel à des professionnels pour les conseiller et disposent d'un budget pour la sécurité, cela peut être évité », a déclaré Adetuberu.

Comment les autorités réagissent

Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a demandé aux autorités de ne plus tolérer les « manquements opérationnels » des organisateurs de tels événements, tandis que la police a rendu obligatoire pour les organisateurs d’obtenir une autorisation préalable avant de les organiser.

Mais de tels engagements ne sont pas nouveaux et généralement difficiles à faire respecter, selon les analystes.

« Les revenus des gens ont été réduits tout au long de l’année. Lorsqu’ils entendent quelque part que de la nourriture est distribuée, leur instinct naturel est d’y aller », a déclaré Nwanze. « Ajoutez à cela notre culture notoirement mauvaise des files d’attente et vous obtenez la tempête parfaite qui conduira à une telle bousculade. »