Haïti : un concert à Noël pour entretenir l'espoir

En Haïti, où marcher dans les rues sous le crépitement des tirs d’armes à feu est un acte de défi, les enfants de la seule école de musique de Port-au-Prince, la capitale, font preuve de courage et de dévouement envers leur art, aspirant à un avenir de musiciens et de chanteurs.

Alors que des centaines d’écoles à travers le pays ont dû fermer en raison de la violence généralisée des gangs et d’un manque de financement, l’École Soleil d’Espoir, la seule école de musique de Port-au-Prince, continue d’attirer les amoureux de la musique les plus passionnés.

L’école est soutenue par l’ONG Community Organized Relief Effort, qui a commencé par enseigner la musique aux enfants vivant dans des abris pour déplacés internes.

Yvenson Jeantille, étudiant, fait de longues marches depuis son quartier jusqu’à l’école au moins deux fois par semaine.

Ayant commencé à apprendre la guitare enfant avec son père, il rêve désormais de devenir musicien professionnel.

« La situation du pays, telle qu’elle me parvient, a logiquement un impact, mais je ne la laisse pas interférer avec mon avenir », a déclaré Jeantille.

Les écoles de la capitale haïtienne et au-delà s’effondrent alors que la violence des gangs aggrave la pauvreté et perturbe les services gouvernementaux de base, tandis que le système éducatif public fait face à un déficit de 23 millions de dollars, selon l’ONU.

On estime que les gangs contrôlent jusqu’à 85 % de Port-au-Prince et se battent quotidiennement pour le territoire, avec des milliers de morts signalées cette année. Les viols et les enlèvements sont également en forte hausse, selon les responsables.

Les familles hésitent à envoyer leurs enfants à l’école, et encore moins à les laisser jouer dehors.

Pourtant, le professeur Kevin Marc Duverseau souligne l’importance de la musique pour aider les enfants à faire face à la situation du pays.

« La musique, en général, aide à apaiser les frustrations que nous savons nombreux à ressentir dans notre pays », a-t-il expliqué.

« Elle permet aussi de traduire les émotions que nous avons tous, qu’elles soient négatives ou positives. Même les sentiments négatifs peuvent donner naissance à une belle musique. »