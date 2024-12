Une jeune nonne allie carrière et foi au couvent

Sœur Mary Seyram Adzokpa, qui a grandi au Ghana mais s'est installée aux États-Unis à l'âge de 14 ans, n'avait jamais vu de religieuse avant l'âge de 25 ans.

C’est en travaillant comme infirmière pendant la pandémie de COVID-19 qu'elle a commencé à ressentir l'appel, ou l'attirance, pour la vie religieuse.

SOUNDBITE (anglais) Sister Seyram Mary Adzokpa, Sisters of the Holy Family :

« J'ai commencé à travailler comme infirmière à l'âge de 18 ans et j'ai toujours aimé cela. Cependant, pendant la pandémie, ma foi en Dieu est montée en flèche », s'est confiée Sœur Mary Seyram Adzokpa.

Mais Sœur Marie Seyram avait toujours voulu se marier comme ses parents, elle avait même choisi le nom de ses futurs enfants.

« Pour quelqu'un qui n'a pas grandi autour de religieuses ou de la vie religieuse en général, je ne savais rien de cette vie. J'ai toujours connu le mariage. Et mes parents ont un beau mariage auquel j'aspirais », a-t-elle ajouté.

À 27 ans, elle a pris la décision rare de devenir religieuse et de rejoindre la communauté intergénérationnelle des Sœurs de la Sainte Famille à la Nouvelle-Orléans, l'un des rares ordres religieux fondés pour les femmes noires aux États-Unis deux décennies avant la guerre de Sécession.

« On pensait qu'en entrant au couvent, on perdrait sa carrière. Et ce que vous faites. Mais ce n'était pas le cas. Je suppose que c'est en quelque sorte la raison pour laquelle vous trouvez un endroit où vous pouvez servir avec vos dons. », a expliqué Sœur Mary Seyram Adzokpa.

Elle rejoint les 1 % de sœurs américaines âgées de 30 ans ou moins, qui renoncent à tous les attraits de la vie moderne : rencontres, richesse matérielle et vêtements à la mode.

« Mais c'est vraiment une crise dans les communautés. Certaines communautés se sont éteintes. Vous savez, certaines communautés ne prennent pas de vocations, vous savez. Mais nous essayons toujours.», a déclaré Sœur Laura Mercier, ancienne directrice des vocations, Sœurs de la Sainte Famille.

Aujourd'hui, l'âge moyen des religieuses aux États-Unis et au sein de l'ordre de la Nouvelle-Orléans est de 80 ans. Mais avec une formation d'infirmière, l'écart d'âge important a permis à Sœur Adzokpa d'utiliser ses dons et de s'occuper des sœurs âgées.

Trois ans après son entrée dans la communauté, Adzokpa a prononcé des vœux temporaires et est actuellement en mission dans la maison de retraite de l'autre côté de la rue, où elle aide à prendre soin des sœurs les plus âgées.