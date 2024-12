L’Iran suspend une loi controversée sur le port obligatoire du voile

L’Iran a décidé de suspendre l’application d’une loi controversée sur le port obligatoire du voile. Approuvé par le parlement en septembre, ce texte prévoyait des amendes importantes, des peines de prison, et des sanctions pour les entreprises et travailleurs étrangers liés aux femmes ne respectant pas le hijab.

Shahram Dabiri, vice-président chargé des affaires parlementaires, a confirmé que la loi ne serait pas soumise au gouvernement pour l’instant. Cette décision, prise par les principales institutions du pays, reflète les divisions internes et la volonté d’éviter de nouvelles protestations.

La loi avait soulevé de vives critiques pour son caractère intrusif. Elle autorisait notamment l’accès à des images de vidéosurveillance pour surveiller les infractions. Elle aurait également permis de confisquer une partie des biens des contrevenants, de fermer des entreprises, ou encore de limiter les déplacements des personnes en infraction.

Cette suspension intervient dans un climat marqué par les manifestations de 2022, déclenchées par la mort de Mahsa Amini après son arrestation pour un hijab jugé non conforme. Ces protestations avaient conduit à une répression massive, causant plus de 500 morts et des milliers d’arrestations.