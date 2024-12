Tchad : le président Mahamat Idriss Déby élevé au rang de maréchal

Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a été promu au rang de maréchal cette semaine, sur décision du Conseil national de transition.

Cette promotion lui confère le même grade que son défunt père et prédécesseur à la présidence du pays, Idriss Déby Itno. La résolution sur sa promotion a été adoptée par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, trois semaines avant les premières élections législatives et locales depuis 2011.

Son père a été à la tête du Tchad pendant trente ans avant d'être tué au front par des rebelles en 2021. Son fils, alors général, a pris le pouvoir avec l'appui d'une junte qui l'a déclaré « président du Conseil national de transition » puis « président de la transition », faisant office de chef de l'État, avant de modifier la Constitution et d'être légitimé par des élections contestées en mai.

Tout comme son père, Mahamat Idriss Déby a lancé une offensive contre Boko Haram. Celle-ci s'est déroulée fin octobre, après l'attaque sanglante d'une garnison sur une île du lac Tchad.

Il a dirigé personnellement les opérations aériennes et terrestres pendant 15 jours. Après son départ, une douzaine de soldats, dont des officiers supérieurs, ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes. Aucune information n'a été communiquée après leurs funérailles sur la suite des opérations.

Depuis, le président tchadien a décidé de suspendre les accords militaires qui liaient le Tchad et la France depuis la fin de la colonisation, les qualifiant d'« obsolètes ». Ces dernières semaines, il a également menacé à plusieurs reprises de se retirer de la Force multinationale mixte (FMM), constituée en 1994 avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria pour sécuriser la région du lac Tchad, accusant ses alliés d'inaction.