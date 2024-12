Les demandes d'abris pour réfugiés vont doubler en 2025, selon le CNR

Le Conseil Norvégien pour les réfugiés sonne l’alarme : d’ici à 2025, plus de 91 millions de personnes touchées par les crises humanitaires auront besoin d’un abri.

En 2019, ce sont plus de 37 millions de personnes qui étaient dans le besoin.

Les violences à travers le monde ont obligé des millions de personnes à abandonner leurs habitations. Plus de 14 millions au Soudan et 1, 4 millions à Gaza. Des femmes et des hommes qui se contentent des abris de fortunes souvent surpeuplés. Les déplacés en Ukraine et au Liban ne sont pas logés à la meilleure des enseignes.

Les humanitaires plaident pour des logements durables, offrant dignité et sécurité aux infortunés déjà traumatisés par les violences. ‘’Un abri, c'est plus que quatre murs et un toit.’’, rappelle le Conseil Norvégien pour les réfugiés.

Reste la question du financement. Les donateurs ne se bousculent pas aux portillons, malgré l’urgence. Le secteur n’est financé actuellement qu’à 27% .