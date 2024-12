Cherchant l'Eldorado, des Burundais maltraités et expulsés de Tanzanie

Pour fuir la pauvreté, des jeunes burundais immigrent illégalement en Tanzanie. Ils sont alors confrontés à la discrimination et surtout aux violences perpétrées par les forces de l'ordre.

Des jeunes burundais à la recherche d'un avenir meilleur arrivent en Tanzanie. En seulement deux mois, environ 300 enfants, arrivés illégalement ont été renvoyés dans leur pays. D’après la FENADEB (la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l’Enfance au Burundi), la pauvreté est à la base de ce mouvement massif.

Arrivés en Tanzanie pourtant, ces jeunes sont loin d'être au bout de leurs peines. Les autorités les accusent de détruire l'environnement. Ils sont alors traqués, arrêtés, battus et emprisonnés avant d'être renvoyés au Burundi.

Habimana Donatien, jeune Burundais, rapatrié par les autorités tanzaniennes témoigne : "On s’est retrouvé encerclé. On nous a arrêtés à quatre et conduit dans une prison. On nous battait même la nuit, on nous giflait, on nous maltraitait beaucoup. C’était très difficile", confie-t-il.

Recueillis par des familles d'accueil, ces jeunes tentent de reprendre une vie normale loin de toute cette violence.