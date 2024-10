Nigeria : au moins 7 morts dans l'effondrement d'un immeuble

Un immeuble s'est effondré dans une banlieue de la capitale nigériane au cours du week-end, tuant au moins sept personnes, a déclaré la police lundi.

L'immeuble, situé dans le quartier Sabon-Lugbe d'Abuja, avait déjà été partiellement démoli et sa structure a été encore plus compromise par des charognards à la recherche de ferraille, a indiqué la police d'Abuja.

Josephine Adeh, porte-parole de la police d'Abuja, a déclaré que cinq personnes avaient été sauvées des décombres dimanche.

Les effondrements d'immeubles sont de plus en plus fréquents au Nigeria, avec plus d'une douzaine d'incidents de ce type enregistrés au cours des deux dernières années. Les autorités imputent souvent ces catastrophes à l'absence d'application des règles de sécurité des bâtiments et à un mauvais entretien.

Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a enregistré 22 effondrements de bâtiments entre janvier et juillet de cette année, selon le Conseil pour la réglementation de l'ingénierie au Nigeria.

En juillet, une école de deux étages s'est effondrée dans le centre-nord du pays, tuant 22 élèves. Le collège Saints Academy, situé dans la communauté Busa Buji de l'État du Plateau, s'est effondré peu après l'arrivée des élèves, dont beaucoup étaient âgés de 15 ans ou moins.