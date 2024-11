La ville de Kourakhove, dans l'est de l'Ukraine, passerait bientôt sous bannière russe. Et pour cause, un régiment de l'armée de la fédération de Russie est entré lundi dans cette localité de la région de Donetsk. Information des médias publics russes.

Kourakhove est une ville stratégique. Son chemin de fer permettant le ravitaillement des troupes ukrainiennes dans le Donbass.

Mais pas seulement, cette localité est le dernier point à partir duquel l'artillerie ukrainienne peut attaquer directement Donetsk.

C’est dans ce contexte que le président ukrainien a reconnu les difficultés de ses forces armées dans la région. La bataille de Kourakhove dure depuis plus d’un mois.