Brésil : l'ex-président Bolsonaro inculpé pour "tentative de coup d'Etat"

La police fédérale du Brésil a déclaré jeudi qu'elle avait inculpé l'ancien président Jair Bolsonaro et 36 autres personnes pour tentative de coup d'État visant à le maintenir au pouvoir après sa défaite électorale lors des élections de 2022.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est exprimé pour la première fois sur les révélations de la police concernant un prétendu complot qui prévoyait de renverser le gouvernement après les élections de 2022 et de le tuer : « Je suis une personne qui a beaucoup de gratitude parce que je suis en vie. La tentative d'empoisonnement de moi-même et d'Alckmin (le vice-président du Brésil) n'a pas fonctionné et nous sommes ici. Je voudrais dire quelque chose d'important. Vous vous souvenez que lorsque je me suis présenté aux élections, j'ai dit que l'un de mes souhaits était de ramener le Brésil à la normalité, à la civilité démocratique », a-t-il déclaré.

M. Bolsonaro a fait l'objet d'une série de menaces judiciaires. D'autres enquêtes portent sur son rôle potentiel dans l'introduction en contrebande de bijoux en diamant au Brésil sans les déclarer correctement, et sur le fait qu'il a ordonné à un subordonné de falsifier son statut de vaccination COVID-19 et celui d'autres personnes. M. Bolsonaro a nié toute implication dans ces deux affaires.