Les attentes des Sénégalais sont grandes avec les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité - PASTEF - le parti au pouvoir, vainqueur annoncé des élections législatives de dimanche. Dans ce pays, la jeunesse est fortement touchée par le chômage et l'inflation.

Sans majorité au parlement, M. Faye n'a pas été en mesure de faire passer les réformes promises.

Sa campagne présidentielle s'articulait autour de ces réformes proposées, qui comprenaient la lutte contre la corruption, la révision des permis de pêche pour les entreprises étrangères et l'obtention d'une plus grande part des ressources naturelles du pays pour la population.

Les jeunes Sénégalais, en particulier, ont été touchés par le chômage et l'inflation et ont beaucoup à gagner si les secteurs de la pêche, du pétrole et du gaz sont réformés.

Aita Pene, une étudiante de 26 ans qui a voté alors que les bureaux de vote fermaient, a déclaré qu'elle pensait que les élections législatives pourraient aider des personnes comme elle.

« Ces élections pourraient changer beaucoup de choses pour moi, comme pour tous les autres jeunes. Nous avons tous besoin de travail », a-t-elle déclaré. « Nous devons être en mesure de vivre une bonne vie au Sénégal, afin de ne pas avoir à sortir de chez nous pour la trouver.

Plus de 60 % des Sénégalais ont moins de 25 ans et 90 % d'entre eux occupent des emplois informels.

Les pêcheurs artisanaux affirment que les chalutiers étrangers ne leur laissent que peu de poissons à pêcher et que les industries pétrolières et gazières du Sénégal sont dominées par des sociétés étrangères.

M. Faye a promis de renégocier ces contrats et de donner une plus grande part de la richesse au peuple sénégalais.

Au moment de l'élection présidentielle, de nombreux Sénégalais en avaient assez des années de règne de Macky Sall, considéré comme un allié de la France et déconnecté de la jeunesse du pays.

M. Faye a fait campagne sur un programme anti-establishment et a remporté l'élection présidentielle avec 54 % des voix au premier tour.

L'élection présidentielle de mars a eu lieu après des mois de répression violente des manifestants, qui, selon les groupes de défense des droits, ont tué des dizaines de personnes et en ont emprisonné un millier.

Assmalick Ndoye, un partisan du PASTEF, le parti de Faye et Sonko, a déclaré que le parti avait besoin d'une majorité au parlement pour mettre en œuvre son programme.

« Par exemple, la loi d'amnistie. Beaucoup de citoyens veulent qu'elle soit abrogée. Débarrassez-vous de la loi d'amnistie pour que justice soit rendue aux victimes », a-t-il déclaré, faisant référence à la loi qui a gracié les auteurs d'actes de violence contre les manifestants.

Le PASTEF a besoin d'au moins 83 sièges pour obtenir la majorité à l'assemblée. Les analystes estiment qu'il a de fortes chances d'y parvenir, compte tenu de sa popularité et de la marge de victoire de M. Faye lors de l'élection présidentielle.

D'autres n'ont pas été impressionnés par les sept premiers mois de M. Faye au pouvoir. Ndeye Dior Gaye, coiffeuse, a déclaré qu'elle voterait pour un autre parti.

« Si vous êtes ici depuis sept mois et que vous n'avez rien fait, vous ne pourrez rien faire si vous restez au pouvoir pendant sept ans », a-t-elle déclaré.

Les premiers résultats provisoires devraient être connus lundi matin, mais le décompte final ne sera publié que plus tard dans la semaine.