Afrique : peu d'espoirs pour le second mandat de Trump

Les dirigeants africains ont peut-être été prompts à féliciter Donald Trump pour son élection, professant un désir de partenariats mutuellement bénéfiques, mais il y a peu d’espoir que sa présidence change les choses pour ce continent de plus de 1,4 milliard d’habitants.

A la suite de la victoire de Trump, le Kenyan William Ruto a déclaré que son pays « se tenait prêt » à approfondir ses liens avec Washington. Le Nigérian Bola Tinubu a parlé d’une seconde administration Trump inaugurant une ère de coopération « sérieuse, bénéfique et réciproque ».

Pourtant, les observateurs disent que les pays africains – autrefois décrits par Trump comme des « pays de merde » – ne figureront certainement pas en tête de sa liste de choses à faire.

Une faible priorité ou même pas une préoccupation ?

La politique étrangère américaine n’a pas fait de l’Afrique une priorité depuis longtemps – au-delà de voir le continent à travers le prisme de la lutte contre des rivaux comme la Russie et la Chine, a déclaré Charles Ray, président du programme Afrique du Foreign Policy Research Institute.

Le président Joe Biden a parlé de l’Afrique comme d’un partenaire clé, a déclaré Ray, qui a été ambassadeur des États-Unis au Zimbabwe entre 2009 et 2012.

Mais ces paroles n’ont pas été suivies d’effets.

L’Afrique « sera tout en bas de la liste des priorités (de Trump) » et toute action américaine sur le continent serait probablement motivée par son « style de leadership transactionnel et égocentrique », a ajouté Ray.

De nombreux experts sont du même avis, citant la stratégie « America First » de Trump.

Murithi Mutiga, directrice du programme pour l’Afrique au Crisis Group, affirme que le président élu est « un isolationniste convaincu et souhaite clairement se retirer » sur divers fronts à travers le monde.

Certains disent qu’il y a des accords à conclure, même en Afrique

J. Peter Pham, ancien envoyé spécial de Trump dans les régions des Grands Lacs et du Sahel en Afrique, estime que la prochaine présidence Trump pourrait rechercher une situation « gagnant-gagnant » en Afrique.

Cela pourrait inclure un renouvellement de l'African Growth and Opportunity Act, qui accorde aux pays africains éligibles un accès en franchise de droits aux marchés américains, a déclaré Pham lors d'une émission de Voice of America.

Cependant, les législateurs américains se demandent si les pays africains respectent les conditions du programme - ou s'ils portent atteinte aux intérêts de la politique étrangère et à la sécurité nationale des États-Unis, a déclaré Pham.

L'Afrique du Sud, l'un des principaux bénéficiaires du programme, a été accusée par l'ambassadeur américain Reuben Brigety en 2023 d'avoir fourni des armes et des munitions à la Russie pour sa guerre en Ukraine et sa position prétendument neutre sur la guerre a été remise en question.

En gros, on ne « donne pas de coup de pied dans les dents à l'Amérique » d'une manière qui soulève des questions sur le respect de tels accords, a déclaré Pham.

Ceux qui le font « seront traités comme des parias », a déclaré Ray, du Foreign Policy Research Institute.

Les multiples crises sanitaires et autres en Afrique, l'avortement et les droits LGBTQ+

La principale préoccupation est que la prochaine présidence Trump réduise le financement. Dans de nombreuses régions d'Afrique, de telles coupes pourraient être cruciales pour des millions de filles et de jeunes femmes dont la santé reproductive et les choix sont largement soutenus par des programmes financés par les États-Unis.

« La situation est déjà mauvaise pour les filles (et) elle se transformera en désastre sans ces services », a déclaré Valentine Damitoni, une mère de 18 ans.

Elle se rend régulièrement dans une clinique locale de Harare, la capitale du Zimbabwe, pour recevoir un contraceptif dans le cadre d'un programme financé par les États-Unis qui lui permet de retourner à l'école sans craindre de retomber enceinte.

Max Primorac, ancien administrateur adjoint par intérim de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), l'un des plus grands donateurs d'aide au développement en Afrique, a critiqué certains des programmes de l'agence dans le Projet 2025, un plan directeur de 900 pages proposé par l'USAID. La Fondation Heritage, à tendance conservatrice, a pour objectif de remodeler le gouvernement fédéral.

En particulier, Primorac a critiqué les programmes de l’USAID qui « encouragent l’avortement, l’extrémisme climatique et les interventions contre le racisme systémique perçu ». Le document est censé s’aligner étroitement sur la vision de Trump – bien qu’il s’en soit éloigné.

Kiron Skinner, responsable de la planification politique au Département d’État américain pendant le premier mandat de Trump, recommande dans le document qu’en Afrique, l’Amérique devrait « se concentrer sur la sécurité fondamentale, l’économie et les droits de l’homme » plutôt que d’imposer « l’avortement radical et les initiatives pro-LGBT ».

De nouveaux réalignements en Afrique, se tournant vers la Russie et la Chine

Dans la région instable du Sahel en Afrique, les soldats éjectent de plus en plus les présidents élus et exploitent les sentiments anti-occidentaux pour rompre les liens avec des alliés de longue date comme les États-Unis et la France – tout en se tournant vers un nouvel ami : la Russie.

La Chine, qui présente les prêts d’infrastructures aux pays africains comme une coopération mutuellement bénéfique, interfère rarement dans la politique intérieure des pays bénéficiaires. La Russie, premier fournisseur d’armes du continent, est souvent de mèche avec les juntes militaires africaines.

Les États-Unis, comme d’ailleurs l’Amérique, ont montré un intérêt considérable pour les riches ressources minérales de l’Afrique.

Mutiga, du Crisis Group, affirme que « le problème historique a toujours été que les États-Unis et l’Occident considéraient l’Afrique comme un problème » à résoudre. La Chine et d’autres « l’ont vu comme une opportunité à saisir ».

Trump va-t-il revenir sur les promesses de Biden ?

L’administration Biden a annoncé en décembre dernier qu’elle avait investi au moins 22 milliards de dollars en Afrique et a promis d’en faire davantage. Trump, au cours de son premier mandat, a continuellement cherché à réduire le financement des affaires étrangères, parfois jusqu’à 30 %.

Les analystes s’inquiètent de savoir si les principaux projets américains dans les domaines de la santé, de la sécurité et du développement seront mis en œuvre sous Trump – en particulier à une époque où la faim s’aggrave et où les menaces à la démocratie réapparaissent en Afrique.

Pour de nombreux Africains ordinaires, Trump n’est qu’un dirigeant lointain qui ne peut pas faire grand-chose pour résoudre leurs problèmes quotidiens.

« Trump… ne va pas nous sauver de la faim causée par notre gouvernement », a déclaré Isah Mohammed, un vendeur de fruits à Abuja, la capitale du Nigeria.

Les points chauds de l’Afrique, du Sahara occidental à la Somalie

Au Maroc, beaucoup se sont réjouis de la victoire de Trump, espérant que son retour au pouvoir aiderait le pays d’Afrique du Nord à poursuivre ses efforts pour obtenir la reconnaissance mondiale de sa souveraineté sur le Sahara occidental contesté.

"Le retour de l'ami du Maroc à la Maison Blanche", proclame le journal Assabah dans son éditorial.

Dans le cadre d'un accord plus large qui comprenait la normalisation des relations du Maroc avec Israël, Trump a modifié la politique américaine de longue date et reconnu les revendications de souveraineté du Maroc avant de quitter ses fonctions en 2020.

Biden n'est pas revenu sur cette décision - mais n'a pas non plus avancé la promesse de l'administration Trump de construire un consulat dans le territoire contesté.

La stabilité dans la Corne de l'Afrique est de plus en plus menacée par la guerre qui fait rage au Soudan et les tensions croissantes entre la Somalie et l'Éthiopie au sujet de l'accord commercial de cette dernière avec la région séparatiste somalienne du Somaliland.

Trump va probablement réduire le financement de la Somalie et s'engager davantage avec le Somaliland, prédit Rashid Abdi, analyste du groupe de réflexion Sahan Research basé à Nairobi.

Qu'est-ce qui freine les progrès de l'Afrique ?

Le G20, le groupe des principales économies mondiales, a accueilli l'Union africaine en tant que membre permanent l'année dernière - une puissante reconnaissance de la plus grande souveraineté du continent 50 pays et quelque chose que Biden avait dit être « long à venir ».

Mais malgré cette étape sur la scène mondiale, les observateurs disent que l’Union et ses dirigeants n’ont pas été à la hauteur des attentes, n’ayant pas réussi à articuler leurs intérêts et à présenter leurs revendications comme un front uni.

« La question est souvent de savoir ce que fera Washington, mais, en réalité, quel est l’intérêt de l’Afrique ? », a déclaré Mutiga, du Crisis Group.

« Nous vivons à une époque de relations mondiales transactionnelles et à moins que l’Afrique ne puisse s’engager d’une manière qui articule ses propres intérêts, les intérêts de l’Amérique en Afrique continueront d’être déterminés par la concurrence géopolitique avec ses rivaux », a-t-il déclaré.