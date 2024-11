Sergueï Lavrov salue la coopération entre la Russie et l'Afrique

A Sotchi sur les bords de la mer Noire, dimanche, le ministre russe des affaires étrangères a vanté l'évolution des contacts « au plus haut niveau et au niveau ministériel’’ entre Moscou et le continent africain.

Les relations qui de l’avis de Serguei Lavrov, ont atteint un cap significatif. Le chef de la diplomatie russe s’exprimait au deuxième jour du Forum de partenariat Russie-Afrique. Une cinquantaine de pays africains prennent part à cette conférence. Alors que Moscou poursuit son opération séduction en Afrique.

'' Nous sommes heureux de constater que le rythme établi par les deux sommets précédents contribue à développer nos relations à une échelle croissante. Nous constatons des progrès dans tous les domaines. Je voudrais noter une augmentation significative du nombre de contacts au plus haut niveau et au niveau ministériel. En particulier, lors des réunions bilatérales en marge de la présente conférence, des accords ont été conclus sur plusieurs projets spécifiques. Des accords et des mémorandums ont été signés dans divers domaines.'', a déclaré Sergey Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Dans un contexte de guerre de positionnement entre occidentaux et russes en Afrique, la Russie pousse ses pions dans des pays comme le Zimbabwe, le Ghana, le Nigeria et la Guinée entre autres.