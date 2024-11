USA : Kamala Harris exhorte les Démocrates à persévérer malgré la défaite

Des milliers de sympathisants démocrates se sont rassemblés sur le campus de l'université Howard à Washington, ce mercredi, pour écouter Kamala Harris.

La vice-présidente défaite face à Donald Trump a pris la parole dans un moment de grande émotion, appelant ses partisans à ne pas perdre espoir et à continuer de défendre leur vision du pays, malgré la défaite électorale.

Dans son discours, qui a duré environ dix minutes, Harris a souligné la nécessité de soutenir la transition présidentielle, expliquant avoir félicité Donald Trump après les résultats des élections. « Il est essentiel que nous soutenions la transition, quel que soit l'issue. Notre démocratie est plus forte lorsque nous collaborons, et c'est ce que je m'engage à faire », a déclaré Harris.

Mais au-delà de la défaite, c'est l'avenir des Démocrates qui reste en question. Alors que certains de ses partisans exprimaient leur frustration, d'autres se sont montrés résolus à poursuivre le combat pour une vision plus juste de la société.

Shavon Arline-Bradley, une fervente partisane d'Harris, a partagé son sentiment de déception : « C'est décourageant et très clivant. La moitié de notre pays a voté pour un mode de vie et l'autre moitié pour un autre. D'une certaine manière, nous avons l'impression d'une défaite temporaire, mais pas à long terme. Nous pensons que le phénix renaîtra de ses cendres, que ce processus prendra un certain temps et que de nombreuses personnes qui ne s'étaient pas engagées jusqu'à présent comprendront que leur vote compte. Ils se manifesteront à nouveau, je pense qu'en 2028, ce sera une autre histoire ».

Les partisans d'Harris, parfois en larmes, ont trouvé réconfort dans ses mots. Le discours de la vice-présidente a également mis en avant l'importance de rester unis, même face à l'adversité. « Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous devons rester solidaires », a-t-elle ajouté, avec un ton qui cherchait à insuffler un peu d’espoir à ses auditeurs.

Troy Blackwell, un autre supporter de Harris, a confié son admiration pour la vice-présidente : « Je pense qu'elle a fait un travail phénoménal. Elle a terminé la campagne avec optimisme et espoir, ce dont les gens avaient besoin. J'espère qu'elle sait à quel point nous sommes tous fiers d'elle ». Ces paroles reflètent le respect et la gratitude de nombreux partisans, qui croient toujours en la vision d'Harris, malgré l'issue des élections.

Cependant, au-delà des larmes et de la solidarité, les Démocrates se retrouvent désormais face à un défi de taille : reconstruire leur parti durant un second mandat de Trump. La question qui se pose en ce moment est le rôle que Kamala Harris jouera dans la réorganisation de la formation politique. L'incertitude demeure, mais ses partisans semblent déterminés à faire face à l'avenir avec courage et persévérance.