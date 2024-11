Mozambique : la police tire à gaz lacrymogènes sur les manifestants

L'Afrique du Sud a fermé sa frontière avec le Mozambique peu de temps après l'avoir ouverte jeudi, en raison de l'escalade des violences post-électorales dans le pays voisin, qui ont donné lieu à des affrontements entre les manifestants et la police.

Les autorités ont également conseillé aux Sud-Africains de reporter les visites non essentielles au Mozambique. Amnesty International a déclaré mercredi qu'au moins 20 personnes étaient mortes et que des centaines d'autres avaient été blessées ou arrêtées depuis le début des manifestations à la fin du mois d'octobre.

La frontière a été fermée cette semaine et partiellement ouverte plus tôt dans la journée de jeudi pour permettre une circulation limitée des camions et des véhicules bloqués à cet endroit, mais la décision a été rapidement annulée.

Les manifestations au Mozambique sont organisées par les dirigeants de l'opposition et leurs partisans qui contestent le résultat des élections du 9 octobre, au cours desquelles le Frelimo, le parti au pouvoir, a prolongé son règne de 49 ans. La police aurait tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants dans la capitale Maputo.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et appartenant au chef de l'opposition Venancio Mondlane montrent des dizaines de jeunes marchant vers Maputo et barricadant les rues à l'aide de pierres et de pneus enflammés.

Mondlane, qui est arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle avec 20 % des voix, aurait fui le pays après que deux de ses assistants aient été tués avant l'annonce des résultats.

L'agence sud-africaine de gestion des frontières a déclaré avoir fermé son côté de la frontière après que 15 employés du poste frontière mozambicain ont traversé la frontière en quête de refuge et de protection.

"Ils disent que les manifestants sont en route et qu'ils viennent de passer la zone où ils traitent les camions et certains voyageurs. Ils ont tout pillé, ils ont pris les ordinateurs et ils ont pillé les camions, la situation est tout simplement mauvaise", a déclaré le commissaire de l'agence, Mike Masiapato.

Le ministre sud-africain des relations internationales, Ronald Lamola, a appelé au calme et à la fin des violences.

"L'Afrique du Sud exprime son inquiétude face à l'éclatement d'incidents de violence post-électorale et regrette la perte de vies humaines et la destruction de biens", a déclaré M. Lamola.

Les services Internet au Mozambique sont interrompus depuis vendredi dernier.

L'opposition a accusé le Frelimo au pouvoir de truquer l'élection en faveur de son candidat à la présidence, Daniel Chapo, qui a été déclaré vainqueur avec plus de 70 % des voix par la commission électorale nationale du Mozambique.

Alors que la commission déclare les résultats, il appartient au Conseil constitutionnel de les vérifier et de traiter toutes les contestations en suspens, y compris celles déposées par les partis d'opposition Renamo et Podemos.

Les autorités mozambicaines ont menacé cette semaine de recourir à l'armée pour réprimer les manifestations, accusant les manifestants de vouloir renverser un gouvernement démocratiquement élu. Les groupes de défense des droits de l'homme ont qualifié la gestion des manifestations par le gouvernement de pire répression depuis des années.