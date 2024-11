Afrique du Sud : le Prince William reçu par le président Cyril Ramaphosa

En visite en Afrique du Sud pour célébrer son prix Earthshot, Le prince William,a été reçu par le président Cyril Ramaphosa à Cape Town mardi.

Créé en 2020, ce prix récompense les initiatives de durabilité environnementale à travers le monde.

Pour cette visite de quatre jours le prince de Galles a rencontré divers acteurs locaux engagés dans des projets de conservation, d’énergie durable et de préservation des ressources naturelles.

Cette visite s'inscrit dans un agenda stratégique alors que le Royaume-Uni cherche à élargir son influence sur le continent, en priorisant des partenariats économiques.

Cette stratégie intervient alors que des discussions de plus en plus vives émergent en Afrique sur les réparations liées à l’esclavage et au colonialisme. Les voix réclamant une reconnaissance des injustices historiques et des réparations se multiplient De plus, la présence militaire britannique est également au cœur des discussions.

Il s'agit de la première visite du fils de Charles III en Afrique du Sud . Sa dernière visite en Afrique remonte à 2018.