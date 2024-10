Nigeria : Tinubu remanie le gouvernement et nomme 7 nouveaux ministres

Le président nigérian Bola Tinubu a limogé cinq ministres et en a nommé sept nouveaux dans le cadre d'un important remaniement ministériel visant à rendre son administration plus efficace, a annoncé son bureau mercredi.

Ce remaniement intervient dans un contexte d'aggravation des difficultés économiques et de frustration à l'égard de l'administration du pays le plus peuplé d'Afrique.

M. Tinubu a nommé de nouveaux ministres chargés de l'Action humanitaire et de la Réduction de la pauvreté, du Commerce et des Investissements, du Travail et du Développement de l'élevage, ainsi que des ministres délégués aux Affaires étrangères, à l'Education et au Logement, selon le communiqué.

Les ministres de l'Education, du Tourisme, des Affaires féminines et du Développement de la jeunesse ainsi que le ministre délégué au Logement ont été limogés.

M. Tinubu a pris ses fonctions l'année dernière et a introduit des réformes visant à réduire les dépenses publiques et à consolider les investissements étrangers en baisse.

Mais plus d'un an plus tard, le taux d'inflation au Nigeria n'a jamais été aussi élevé depuis 28 ans et le naira est à son plus bas niveau par rapport au dollar.

La frustration engendrée par la crise du coût de la vie a donné lieu à plusieurs manifestations de masse au cours des derniers mois. En août, au moins 20 personnes ont été tuées par balle et des centaines d'autres ont été arrêtées lors d'une manifestation réclamant de meilleures opportunités et de meilleurs emplois pour les jeunes.

Bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole brut en Afrique, le Nigeria reste l'un des pays les plus pauvres du monde. En raison de la corruption chronique, le mode de vie des fonctionnaires reflète rarement celui de la population en général, tandis que les professionnels de la santé font souvent grève pour protester contre leurs maigres salaires.

L'année dernière, M. Tinubu a approuvé des dépenses de plusieurs millions de dollars pour son yacht présidentiel et des véhicules utilitaires sport pour son épouse et des hauts fonctionnaires.