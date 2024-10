Un buste érigé en mémoire de l'Afro-Américain Robert Smalls

Aux États-Unis, la première statue individuelle bientôt érigée pour un Afro-américain dans les jardins du Statehouse de Caroline du Sud. Il s'agit de Robert Smalls qui a fait évader des esclaves pour s'affranchir lui-même ainsi que sa famille et d'autres personne pendant la guerre de sécession. Un acte audacieux qui a retenti jusqu'au sommet de la république.

Smalls fut un de ceux qui persuadèrent le président Abraham Lincoln qu'il fallait enrôler les Afro-Américains, et il contribua personnellement à la formation des 1er et 2e régiments de l'United States Colored Troops. Il travailla également pour le service de renseignements de l'US Army. En 1863, il devint le premier (et le seul) Afro-Américain capitaine que l'United States Navy ait eu pendant le XIXe siècle.

Robert Smalls a passé une décennie à la Chambre des représentants des États-Unis, a contribué à réécrire la constitution de la Caroline du Sud pour permettre aux Noirs d'accéder à l'égalité après la guerre de Sécession, puis a mené un combat courageux, mais voué à l'échec lorsque les racistes sont revenus au pouvoir et ont éliminé la quasi-totalité des acquis pour lesquels Smalls s'était battu.

L'idée d'une statue en l'honneur de Smalls a germé pendant des années. Mais il y a toujours eu une opposition discrète qui a empêché qu'un projet de loi soit examiné. Cela a changé en 2024, lorsque la proposition a été adoptée à l'unanimité par la Chambre et le Sénat de l'État, grâce au représentant républicain Brandon Cox, de Goose Creek.

« Ce type est un héros américain extraordinaire », a déclaré M. Cox. « Le héros de la Caroline du Sud. Cinq mandats au Congrès, il a travaillé à la Chambre et au Sénat de l'État. Il s'est libéré de l'esclavage pendant la guerre civile en volant un navire confédéré appelé le Planter ».

Robert Smalls est né en 1839 à Beaufort et est mort en 1915 dans sa ville natale, un homme libre, mais quelque peu oublié, qui a vécu une vie inimaginable pour une femme tenant son fils né dans l'esclavage. Ses partisans ont aujourd'hui la possibilité de s'assurer qu'il ne tombera jamais dans l'oubli.

« Robert Smalls a écrit un nouvel avenir pour ce comté que personne ne peut encore voir se réaliser », a déclaré Chris Barr, chef de l'interprétation du parc historique national de l'ère de la reconstruction à Beaufort, à côté d'un buste de Smalls près de sa tombe dans sa ville natale.

Alors que le Statehouse possède de nombreuses autres statues représentant d'autres législateurs blancs et l'histoire générale des Noirs dans l'État, le représentant de l'État Jermaine Johnson, (D) Caroline du Sud, a déclaré qu'il était important d'avoir des statues qui rendent hommage à une personne noire unique qui a surmonté de grands obstacles.

« Il me ressemble. Vous savez, il a des luttes et des choses à faire », a déclaré M. Johnson. « Mais regardez comment il a surmonté ces difficultés. Regardez son histoire. Et ce type peut apporter de l'espoir à de nombreux habitants de la Caroline du Sud qui me ressemblent ».