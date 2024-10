Tunisie : Kais Saïed prête serment pour son 2nd mandat présidentiel

Le président tunisien Kais Saied a été investi pour un second mandat, à la suite d'une répression de plusieurs mois et d'une série d'arrestations contre ses opposants politiques.

Quelques semaines après avoir été réélu avec 90,7 % des voix, cet ancien professeur de droit de 66 ans a appelé, dans son discours d'investiture, à une "révolution culturelle" pour lutter contre le chômage, le terrorisme et la corruption.

"L'objectif est de construire un pays où tout le monde peut vivre dans la dignité", a déclaré M. Saied dans un discours adressé aux membres du parlement tunisien.

La réélection de M. Saied, le 7 octobre, est intervenue après un premier mandat mouvementé au cours duquel il a suspendu le Parlement du pays, réécrit sa Constitution post-Printemps arabe et emprisonné des dizaines de ses détracteurs dans la politique, les médias, le monde des affaires et la société civile. Il a justifié certaines mesures de répression comme étant nécessaires pour lutter contre la corruption et les ennemis de l'État, utilisant le populisme pour attirer les Tunisiens désillusionnés par la direction que ceux qui l'ont précédé ont donnée au pays après les manifestations nationales qui ont conduit à l'éviction de Zine El Abidine Ben Ali en 2011.

Il a promis de s'attaquer aux "voleurs et aux traîtres à la solde des étrangers" et a accusé les "forces contre-révolutionnaires" d'avoir fait obstacle à ses efforts pour soutenir l'économie tunisienne en difficulté tout au long de son premier mandat.

"La tâche n'était pas facile. Les dangers étaient grands", a-t-il déclaré. "Les armes de l'ancien régime étaient comme des vipères qui circulaient partout. On les entendait siffler, même si on ne les voyait pas".

Bien que M. Saied ait proclamé son engagement à respecter les libertés, de nombreux journalistes ont été empêchés de couvrir sa prestation de serment lundi, ce qui a conduit à une réprimande du Syndicat national des journalistes tunisiens, qui a exprimé "sa ferme condamnation de la politique de black-out en cours et des restrictions imposées au travail journalistique" dans un communiqué de presse publié lundi.