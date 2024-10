Haïti : plus de 600 policiers kényans envoyés en renfort 

De retour d’une tournée diplomatique qui l’a emmené au Kenya et aux Émirats arabes unis, le premier ministre haïtien, Gary Conille a présenté, lors d’un point presse, les grandes mesures prises avec les dirigeants de ces deux nations.

Aux Émirats arabes unis, Garry Conille a rencontré le vice-président Mohammed Ben Rachid Al Maktoum. Leurs échanges étaient axés sur le renforcement des capacités militaires et policières en Haïti. Le Premier ministre a sollicité des aides en armement et a visité une entreprise de défense émiratie, ainsi qu’un centre de renseignement.

“Je me suis ensuite rendu au Kenya pour rencontrer le président William Ruto et lui rappeler l'urgence de renforcer la Mission multinationale de sécurité et d'envoyer, dès que possible, 600 policiers qui, avec la police nationale, se joindront à nous dans la bataille que nous menons”, a indiqué le premier ministre à la presse.

Ce renfort, également annoncé par le président kenyan quelques jours auparavant, devrait arriver en novembre prochain. Il s’ajoutera à la force kenyane déjà présente en Haïti depuis juin 2024 et qui est composée de 400 policiers.