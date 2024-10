Virus de Marburg : le ministre de la Santé rwandais se montre rassurant

Malgré la progression de l’épidémie de fièvre Marburg, les autorités rwandaises se veulent rassurantes. Depuis la confirmation du premier cas le 26 septembre, le Rwanda a recensé 61 cas positifs et 14 décès. Cependant, le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana, a assuré lors d'une conférence de presse que "tous les malades sont issus du même cluster", principalement au sein du personnel soignant de deux hôpitaux de la capitale, Kigali.

« Il n'y a pas de transmission communautaire », a affirmé Sabin Nsanzimana. « Le virus est très agressif, mais nous essayons de le détecter très tôt », a-t-il ajouté, expliquant que la surveillance rigoureuse des contacts permet de limiter la propagation.

Les mesures prises pour contenir l’épidémie incluent la suspension des visites hospitalières et des restrictions lors des funérailles des victimes. De plus, un vaccin expérimental, administré aux professionnels de santé, est perçu comme une avancée essentielle. « Nous avons vu cela comme une grande opportunité pour renforcer notre système immunitaire et rester forts pour servir », a déclaré Augustin Sendegeya, directeur médical de l'Hôpital King Faisal de Kigali.

Malgré les craintes soulevées par cette épidémie, les autorités restent optimistes quant à leur capacité à contenir le virus, tout en restant vigilantes face à une possible expansion.