FIFPro et les ligues nationales portent plainte contre la FIFA

La FIFPro, le syndicat mondial des joueurs, s'est associée aux ligues nationales européennes pour déposer une plainte formelle contre la FIFA auprès de la Commission européenne à Bruxelles, lundi, alors que la lutte pour le contrôle du calendrier du football s'intensifie.

Les conseils d'administration de la FIFPro et des ligues européennes, l'organisation représentant les clubs de plus de 30 pays d'Europe, ont décidé d'intenter une action en justice en juillet, de sorte que cette démarche n'a pas surpris l'instance dirigeante du football mondial. Il s'agit néanmoins d'une mesure sans précédent qui prouve une fois de plus à quel point la position de la FIFA en tant que voix dominante du football est devenue vulnérable.

Lors d'une conférence de presse organisée dans la capitale belge, les dirigeants des syndicats de joueurs de France, d'Italie et de Norvège, assis aux côtés de représentants des ligues belge, anglaise et espagnole, ont expliqué qu'ils n'essayaient pas de détrôner la FIFA ou de réclamer des dommages et intérêts : tout ce qu'ils veulent, ont-ils déclaré, c'est une consultation sérieuse sur le calendrier et toutes les autres questions qui les concernent.

« La FIFA refuse d'écouter et de s'engager avec les joueurs, la principale ressource de travail de notre industrie, qui sont là sur le terrain, créant un moteur de la culture du divertissement européen et mondial, et poussant leurs corps à la limite », a déclaré le président de la FIFPro Europe, David Terrier.

« Mais nous avons écouté nos joueurs, nous avons reçu les mêmes messages pendant une longue période, à savoir qu'ils jouent trop et qu'ils n'ont pas assez de temps pour récupérer. À l'approche de la pire saison de l'histoire pour la charge de travail, beaucoup ont également décidé de s'exprimer en public avec le même message : trop c'est trop ».

Le président de la Liga, Javier Tebas, critique de longue date de la FIFA, s'est dit d'accord, déclarant que les syndicats et les ligues étaient « clairement alignés sur la protection des compétitions nationales et de leurs joueurs ».

« En introduisant de nouveaux formats et en élargissant les compétitions de manière unilatérale, la FIFA agit uniquement dans son propre intérêt, sans tenir compte des dommages qui en résultent pour l'ensemble de l'écosystème du football.

Des questions ont été soulevées au sujet de la nouvelle Coupe du monde des clubs.

La confirmation de cette contestation intervient après que la tentative de la FIFA de plafonner le montant des commissions des agents de joueurs a connu des difficultés juridiques l'année dernière et que la Cour européenne de justice a limité la capacité des fédérations internationales à bloquer l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché.

La semaine dernière, la FIFA a essuyé un nouveau revers juridique lorsque certaines de ses règles relatives au système de transfert international ont été déclarées non conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne, à l'issue d'une bataille juridique de neuf ans intentée par l'ancien joueur Lassana Diarra.

La FIFA estime qu'elle peut résoudre tous les problèmes soulevés dans ces affaires et lundi, au moment même où la FIFPro et les ligues européennes déposaient leur plainte, elle a annoncé qu'elle ouvrait un « dialogue mondial » sur ses règles de transfert à la suite de l'arrêt Diarra. Mais elle n'a jamais été confrontée à une coalition de critiques aussi large que dans la querelle sur le calendrier des matches internationaux.

Les syndicats de joueurs et les ligues étaient déjà en colère contre la FIFA lorsqu'elle a décidé unilatéralement d'étendre la Coupe du monde masculine de 32 à 48 équipes, à partir du tournoi de 2026, mais l'étincelle qui a vraiment mis le feu aux poudres a été la création par la FIFA d'une Coupe du monde des clubs à 32 équipes.

La première édition de ce nouveau tournoi se déroulant aux États-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet, bon nombre des plus grandes stars du football s'attendent à une nouvelle saison prolongée, avec plus de matchs que jamais et presque aucun temps de repos avant la saison 2025-26, qui se terminera par la Coupe du monde élargie.

C'est pourquoi des joueurs comme le gardien de Liverpool Alisson, les deux joueurs de Manchester City Kevin De Bruyne et Rodri, et l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé se sont tous récemment plaints de la fatigue et du risque accru de blessure. Le fait que ces quatre joueurs se soient blessés ou aient manqué des matches pour gérer leur charge de travail n'a fait que souligner l'importance de leurs avertissements.

La FIFA n'a pas encore répondu à la plainte officielle déposée auprès de la Commission européenne, mais elle a à plusieurs reprises minimisé l'impact de ses nouveaux tournois élargis sur la charge de travail des joueurs, soulignant qu'elle n'est responsable que d'une petite fraction du nombre total de matchs joués chaque saison. Elle a également déclaré qu'elle était la seule instance du football à redistribuer l'argent qu'elle gagne pour contribuer à la croissance mondiale du jeu.