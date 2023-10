RDC : le prix Nobel de la paix Denis Mukwege candidat à la présidentielle

Le lauréat du prix Nobel de la paix 2018, Dr Denis Mukwege a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, lors d’une conférence de presse à Kinshasa lundi.

Le docteur Mukwege, gynécologue célèbre pour son engagement en faveur des femmes congolaises victimes de violences sexuelles, est une voix critique du régime du président Tshisekedi depuis plusieurs années.

Il avait toutefois refusé de se présenter aux élections présidentielles de 2018.

"J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République démocratique du Congo et je vous remercie," a déclaré le Docteur.

Son programme serait organisé autour de 12 piliers, dont les deux principaux sont d’une part la paix, la sécurité et la défense, en luttant contre la balkanisation du pays, et d’autre part la justice et l’État de droit.

Un programme assez cohérent par rapport aux combats et prises de position, celui que l'on surnomme L'homme qui répare les femmes. Cela fait des années qu’il demande la fin de l’impunité.

Les élections auront lieu le 20 décembre.

Le président Félix-Antoine Tshisekedi briguera un second mandat au côté d’une vingtaine d’autres candidats dont Martin Fayulu lors de ce scrutin qui sera couplé aux élections législatives, provinciales et municipales.