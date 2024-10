Mozambique : jour de scrutin pour près de 17 millions d'électeurs

Près de 17 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes ce mercredi 9 octobre au Mozambique pour élire le prochain président ainsi que 250 membres du parlement et des assemblées provinciales.

Quatre candidats ont fait campagne pour apporter des changements dans le pays dont la population subit les conséquences de l’insurrection djihadiste qui opère dans le nord et des conditions climatiques extrêmes telles que les inondations et la sécheresse.

Plus de 1,3 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause de l'insurrection, tandis que des millions d'autres ont été confrontées à de graves pénuries alimentaires dues à la sécheresse.

Le Front pour la libération du Mozambique, ou Frelimo, au pouvoir depuis l’indépendance du pays a désigné l’ancien présentateur de télé et de radio Daniel Chapo comme candidat.

Selon les observateurs sa vraie menace est le candidat indépendant Venancio Mondlane, ancien candidat du parti d’opposition historique la Renamo qui est populaire auprès de la jeunesse mozambicaine.

Ossufo Momade est le candidat désigné par la Renamo.

Lutero Simango représente le Mouvement démocratique du Mozambique MDM, la troisième force politique du pays.

Cette journée de scrutin met un terme à 45 jours de campagne. Elle cristallise également l’inquiétude des Mozambicains qui espèrent des élections transparentes.

Les élections locales qui se sont tenues au Mozambique il y a un an ont été entachées d'allégations de fraude et de truquage des votes, déclenchant de violentes manifestations dans la capitale, Maputo, et dans les environs