Des rumeurs sur la disparition du commandant de la Force Qods , l’unité d’élite des Gardiens de la révolution de l’Iran ont été balayées du revers de par les autorités.

Esmail Qaani s’était rendu au Liban fin septembre après l’assassinat du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué par des frappes israéliennes sur Beyrouth.

Malgré les rumeurs et les informations propagées récemment par divers médias occidentaux, notamment sur Internet et les canaux Telegram, le général de l'armée de l'Islam et commandant respecté de la force Qods, Esmail Ghaani, a transmis ses salutations à tous les participants de la conférence. Il s'est excusé de ne pas pouvoir y assister en raison d'une réunion importante, réaffirmant ainsi son engagement et son respect envers l'événement a souligné un communiqué des autorités.

Esmaïl Qaani a été nommé à la tête de la force Al-Qods après l'assassinat de son prédécesseur, le général Qassem Soleimani, par les États-Unis lors d'une attaque de drone à Bagdad en 2020. Des informations non encore confirmée attestent que Le Hezbollah a également perdu contact avec Hachem Safieddine. Il est pressenti pour remplacer Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah.