Les Nigérians ont organisé mardi des manifestations de masse contre les difficultés économiques, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest, son président appelant à la patience.

Brandissant des pancartes, les manifestants ont réclamé de meilleures opportunités et de meilleurs emplois pour les jeunes, en particulier dans un pays où les taux de pauvreté et de famine sont parmi les plus élevés au monde, bien qu'il soit l'un des principaux producteurs de pétrole du continent.

Il s'agit de la deuxième manifestation de masse en deux mois dans le pays le plus peuplé d'Afrique, où les difficultés s'aggravent en raison des réformes mises en œuvre par le gouvernement pour économiser de l'argent et soutenir les investissements étrangers en baisse. Au moins 20 manifestants ont été tués par balle et des centaines d'autres ont été arrêtés lors de la dernière manifestation en août.

Bien que le gouvernement ait défendu ses politiques économiques, leur impact immédiat a contribué à porter le taux d'inflation à son plus haut niveau depuis 28 ans, tandis que la monnaie stagne à un niveau historiquement bas par rapport au dollar.

Au moins 63 % de la population est pauvre. Le gouvernement s'est efforcé de créer des emplois. Et la plus longue guerre du monde contre le militantisme se poursuit dans le nord-est du pays.

« La vérité, c'est qu'il n'y a rien à célébrer au Nigeria », a déclaré Adetayo Babatunde-Daniel, un jeune entrepreneur qui s'est joint aux manifestations.

Le président nigérian Bola Tinubu, élu en mai de l'année dernière sur la promesse d'un regain d'espoir, a défendu les réformes comme des étapes nécessaires au progrès qui ont empêché l' « effondrement » économique du pays.