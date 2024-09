No Comment : Pesto, le bébé manchot nouvelle star des réseaux aux 1,9 milliard de vues

Pesant 22 kilogrammes à seulement 9 mois, Pesto fait le double du poids de ses parents adoptifs, Hudson et Tango. Avec plus de 1,9 milliard de vues en ligne, le charme de Pesto a captivé les fans du monde entier depuis sa naissance en janvier dernier. Sa grande taille est due aux mystères de la génétique mais on s'attend à ce qu'il maigrisse une fois sa phase juvénile terminée. L'aquarium de Melbourne profite du succès de Pesto pour attirer des touristes, aidant à financer les 25 poissons qu'il mange chaque jour. Le sexe de Pesto, indiscernable chez les manchots royaux, est maintenant établi : c'est un mâle. Le manchot royal, deuxième plus grande espèce de manchot au monde, est originaire de l'hémisphère sud. Autrefois chassé pour sa graisse et ses plumes, il est aujourd'hui totalement protégé de l'exploitation commerciale.