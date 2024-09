No Comment : le Portugal déclare l'état de catastrophe naturelle face à la progression des incendies

Alors que des milliers de pompiers tentent de contenir les flammes, le Premier ministre Luís Montenegro a déclaré l'état de calamité, mobilisant des forces supplémentaires pour lutter contre les incendies, qui ont fait sept morts. Plus de 15 000 hectares de terres ont été brûlés et 210 000 personnes sont menacées. Le Portugal a reçu l'aide de l'Espagne, de la France, de l'Italie et du Maroc, notamment des avions de déversement d'eau et du personnel d'urgence. Les experts établissent un lien entre les incendies et le changement climatique et l'abandon de la gestion traditionnelle des terres. La police enquête sur des incendies criminels présumés.