ONU : Ruto promet de déployer plus de policiers kényans en Haïti

Le président du Kenya était, jeudi, à la tribune de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.

William Ruto a lancé un appel à la communauté internationale afin d'appuyer la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, dirigée par du personnel kényan.

"Suite à l'autorisation du Conseil de sécurité dans le cadre de la résolution 26-99, le Kenya a déployé 382 officiers de police spécialement formés en Haïti. Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de me rendre en Haïti, d'assister au travail de nos officiers sur le terrain et d'observer des progrès remarquables sur le terrain. Le soutien que nous apportons à la police nationale haïtienne a permis de faire progresser de manière significative la pacification des villes et des villages, de protéger les infrastructures essentielles et de soulager de nombreuses communautés auparavant tenues en captivité par des gangs criminels", a déclaré William Ruto, Président du Kenya.

Le président kényan a promis le déploiement de policiers supplémentaires en Haïti pour aider le gouvernement de ce pays à lutter contre les gangs armés.