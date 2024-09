ONU : dans son dernier discours, Biden exhorte à l'action collective

Dans son dernier discours à l'Assemblée générale de l'ONU, le président Joe Biden a affirmé que les États-Unis ne doivent pas se replier sur eux-mêmes.

Ce message survient alors que le conflit entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menace de se transformer en guerre totale, et que l'opération sanglante d'Israël contre le Hamas à Gaza approche de son premier anniversaire.

Le Pentagone a annoncé l'envoi de renforts au Moyen-Orient, ajoutant un petit nombre de troupes aux quelque 40 000 soldats déjà présents dans la région. Malgré cette escalade, la Maison Blanche insiste sur le fait qu'il est encore possible pour Israël et le Hezbollah de désamorcer les tensions. Biden a déclaré : « Une guerre totale ne sert les intérêts de personne », soulignant que la diplomatie reste la seule voie vers la paix, malgré la violence croissante.

Il y a un an, Biden s'était montré optimiste quant à l'avenir du Moyen-Orient. Lors de son discours précédent à l'ONU, il avait évoqué une « région durable et intégrée », soulignant les progrès réalisés grâce aux Accords d'Abraham qui avaient amélioré les relations économiques entre Israël et certains de ses voisins arabes. À cette époque, son administration avait également contribué à résoudre un conflit maritime entre Israël et le Liban, et les pourparlers de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite étaient en bonne voie.

Cependant, ces espoirs se sont rapidement évaporés après l'attaque du Hamas contre Israël, qui a coûté la vie à 1 200 personnes et entraîné la prise en otage de 250 autres.

Ce conflit a causé plus de 41 000 morts palestiniens à Gaza, plongeant la région dans une spirale de violence complexe.

Actuellement, le conflit menace de s'étendre sur plusieurs fronts, ce qui pourrait laisser une empreinte durable sur l'héritage présidentiel de Biden. Mardi, des frappes entre Israël et le Hezbollah ont à nouveau fait des victimes, le bilan des bombardements israéliens atteignant près de 560 morts, tandis que des milliers de personnes fuyaient le sud du Liban. Cette situation marque l'attaque la plus meurtrière depuis la guerre Israël-Hezbollah de 2006.

Israël a exhorté les habitants du sud du Liban à évacuer leurs maisons, accusant le Hezbollah d'y stocker des armes. En réponse, le Hezbollah a lancé des roquettes, des missiles et des drones sur le nord d'Israël, suite à des frappes israéliennes qui ont tué un haut commandant et plusieurs combattants.

En outre, Biden a abordé l'importance de l'intelligence artificielle, insistant sur la nécessité de mettre en place des garde-fous pour protéger les citoyens des risques potentiels. Il a également souligné l'importance de maintenir les principes fondamentaux tout en gérant de manière responsable la compétition avec la Chine afin d'éviter toute dérive vers un conflit.