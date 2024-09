Sierra Leone : pourquoi tant d'effondrements d'immeubles à Freetown ?

En Sierra Leone, le quartier de Shell New Road à Freetown est toujours sous le choc, profondément marqué par l'effondrement d'un immeuble de sept étages, lundi qui a causé la mort de 15 personnes et fait 7 blessés, selon un nouveau bilan de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Sukainatu Bangura attend désespérément des nouvelles de ses proches : Ils ont dit que ma belle-mère, deux de mes demi-frères, deux enfants de ma sœur et l'enfant de la sœur de mon beau-père n'ont pas été retrouvés. Cela fait trois jours depuis l'accident, et nous n'avons même pas vu leurs corps raconte-t-elle.

Alors que les recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants, les habitants de Shell New Road se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans toit, sans nourriture et sans eau. Ils espèrent une réaction rapide du gouvernement. Voici la catastrophe survenue ici à Shell New Road. après des jours recherche, les gens espèrent toujours retrouver certains de leurs proches disparus. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes , il faut davantage de machines pour accélérer le processus de recherche et de secours a constaté notre correspondant Eric Kawa.

Cet effondrement n'est pas un cas isolé : en août, deux bâtiments se sont effondrés à Freetown, faisant trois morts et plusieurs blessés. Selon cet expert, la qualité du matériel de construction et l'absence de permis sont à l'origine de ces tragédies répétées : Si les mesures adéquates ne sont pas prises pour garantir que les personnes impliquées dans la construction d'un bâtiment disposent de la licence ou de l'expertise nécessaires, cela pose un problème majeur. Encore une fois, il s'agit d'une responsabilité partagée : le gouvernement, les ministères et les institutions doivent tous jouer leur rôle a rappelé Alusine Bangura, ingénieur.

Le ministère sierraléonais des Travaux publics et des Biens publics a mis en place de nouvelles mesures pour éviter que de telles situations ne se reproduisent à l'avenir : Nous avons mis en place des programmes pour acquérir des équipements et recruter du personnel dans tous les domaines. Nous avons intégré des architectes, des ingénieurs civils, structurels, géotechniques, des mécaniciens et des électriciens. Ainsi, nous serons en mesure de réaliser un diagnostic complet des projets de construction pendant et après leur réalisation, afin de certifier qu'ils sont aptes à l'emploi , selon le Directeur général, ministère des travaux publics et des biens publics .

En attendant, dans le quartier de Shell New Road, les familles continuent de pleurer leurs proches. Selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes, 2024 est l'année la plus meurtrière en termes de victimes d'effondrements en Sierra Leone.