Afrique du Sud : le bilan de l'effondrement d'immeuble monte à 33 morts

Les espoirs s'amenuisent pour les travailleurs disparus après l'effondrement d'un immeuble en Afrique du Sud.

Une semaine après le drame survenu sur le chantier d'un d'immeuble en construction dans la ville de George, le bilan s'alourdit. 33 morts comptabilisés mardi, les sauveteurs continuent à fouiller les décombres alors que 19 personnes manquent encore à l'appel.

Les autorités municipales ont déclaré dans un communiqué que parmi les victimes, 18 ont été identifiées jusqu'à présent.

La municipalité a également déclaré qu'il s'agissait toujours d'une opération de sauvetage plutôt que de récupération, un survivant a miraculeusement été retrouvé parmi les décombres dans la nuit.

Plus de 600 sauveteurs sont engagés dans la recherche et des enquêtes sont en cours pour déterminer les causes et les responsables du sinistre.