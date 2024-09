RDC : plus de 12 morts dans une attaque de la CODECO

Une attaque de milice a tué plus d'une douzaine de villageois dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré les autorités locales mardi, la dernière en date d'une série d'attaques violentes visant les civils.

L'est de la RDC est déchiré par des combats qui durent depuis une décennie entre les forces gouvernementales et plus de 120 groupes armés. Les milices cherchent à obtenir une part de l'or et des autres ressources de la région, ce qui se traduit souvent par des attentats à la bombe visant des civils. La violence dans la région s'est aggravée au cours des derniers mois, les forces de sécurité luttant contre les milices.

Les rebelles de la Coopérative pour la Diversion du Congo, ou CODECO, ont tué au moins 20 personnes avec des armes à feu et des machettes à Fataki, un village du territoire de Djugu, a déclaré le chef de l'administration locale Jean-Marie Makpela. Au cours de l'attaque de mardi, des maisons ont été incendiées et des biens matériels volés, les rebelles ayant pillé des matelas dans un centre médical local, a-t-il ajouté.

"Nous demandons aux autorités de la province de l'Ituri d'aider à mettre fin à cette tragédie répétée, car il n'est pas normal que des gens meurent sans que rien ne soit fait", a déclaré Dieudonné Lossa, coordinateur de la société civile dans la région.

Le CODECO est une association informelle de milices issues principalement de l'ethnie agricole des Lendu. Les attaques du groupe ont tué près de 1 800 personnes et en ont blessé plus de 500 au cours des quatre années précédant 2022, selon le Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme.

Les Nations unies ont déclaré que certaines de ces attaques pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

En mai dernier, un convoi d'humanitaires est tombé dans une embuscade tendue par les rebelles du CODECO alors qu'il revenait de localités de Djugu où il avait identifié des personnes déplacées dans le cadre d'un projet d'assistance. Ils ont été libérés par la suite, mais toutes les fournitures qu'ils avaient avec eux ont été volées.