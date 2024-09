Mali : retour au calme à Bamako après une attaque terroriste du GSIM

Le calme est revenu à Bamako après une attaque meurtrière du GSIM qui a visé l'école de Gendarmerie à Faladié, et une base de l’armée de l’air malienne près de l'aéroport Modibo Keita Sénou.

Les terroristes affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque menée à Bamako, en diffusant des images montrant d'épaisses fumées s'élevant de l'aéroport international Modibo Keïta Sénou ainsi que du hangar abritant l'avion présidentiel. Selon plusieurs sources, les assaillants ont mis le feu à plusieurs appareils militaires sur la base 101 de l'armée de l'air malienne, située à proximité de l'aéroport.

Le général Oumar Diarra, a assuré que la situation était sous contrôle après d'intenses combats qui ont duré jusque dans l'après-midi du mardi. Dans la soirée, le chef d'état major a admis des pertes en vie humaines et des dégâts dans la zone aéroportuaire.

Je demande à la population de fournir des informations. Je pense que le soutien (de la population) a été très important, ce qui nous a permis d'interpeller des suspects ici et là, et les enquêtes se poursuivent. Tous les terroristes ont été neutralisés ici et le bilan est en train d'être fait. Je dis au peuple malien que cette situation (attentat) a été faite à dessein et que nous sommes tous des Maliens et qu'il ne faut pas que les gens nous montent les uns contre les autres, donc il faut éviter les amalgames avait-il dit lors de sa visite dans la matinée à l'école de gendarmerie.

Cette attaque rappelle la fragilité de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes jihadistes continuent de mener des actions violentes, même dans la capitale. Le GSIM, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda est l'un des principaux groupes actifs dans le pays, souvent responsable de telles attaques.

Les autorités maliennes intensifient leurs efforts pour protéger les infrastructures et assurer la stabilité, notamment après les événements de ces dernières heures.