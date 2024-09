Soudan : plus de 9 500 cas, dont 315 morts, dans l'épidémie de choléra

Au Soudan, le bilan de l'épidemie de Cholera est en hausse, le ministère de la santé a indiqué dans un communiqué que 266 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés, ce qui porte le total à 9 533 depuis le mois d'août, dont 315 décès.

L'épidémie de choléra a été déclarée au Soudan le 12 août dernier.

Dans le même rapport, le ministère a indiqué que le nombre de décès dus aux inondations et aux pluies dans l'ensemble du Soudan s'élevait à 225, et que 889 autres personnes avaient été blessées.

Plus de 35 794 maisons ont été gravement endommagées, tandis que 40 781autres l'ont été partiellement du fait des inondations et les pluies torrentielles - depuis le mois de juin.

Dimanche, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé que plus de 178 000 Soudanais avaient été déplacés à cause des inondations et des pluies dans 15 des 18 États depuis juin.